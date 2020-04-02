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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وزير الصحة يتوقع نهاية خطر كورونا اواخر ايار المقبل

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

توقع وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، اليوم الخميس، انحسار خطر فيروس كورونا في البلاد نهاية آيار المقبل، لكنه اشترط لذلك الالتزام بالحظر الصحي.

وقال علاوي في اجتماع مجلس وزراء الصحة لمنطقة شرق البحر المتوسط لمنظمة الصحة العالمية من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة المخصص لمناقشة التصدي لجائحة كورونا، إن “أواخر شهر ايار المقبل نهاية خطر فايروس كورنا في حالة الالتزام بالحظر الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء تسجيل حالتي وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات الكلي إلى ٧٢٨، والوفيات إلى ٥٢، وحالات الشفاء إلى ١٨٢ حالة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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