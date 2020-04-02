  • الخميس , 2 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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المالية النيابية: تقليل مرتبات الموظفين لم يطرح لغاية الان

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد :

أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا، أن موضوع تقليل رواتب الموظفين لم يطرح لغاية الان في الاجتماعات الحكومية.

وقال ميرزا في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد،  أن “أي قرار من الحكومة، او اللجنة المالية، أو وزارة المالية حول تقليل رواتب الموظفين لم يرد حتى الان”، مشيرا الى أن “الحكومة الاتحادية قد تسحب من الخزين الاحتياطي في البنك المركزي لمواجهة جائحة كورونا في البلاد”.

وأعلنت خلية الازمة النيابية، الاتفاق على اطلاق رواتب لـ 67 الف عائلة متعففة متضررة نتيجة الظروف الحالية بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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