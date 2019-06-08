راموس يتجاوز كاسياس في قائمة عظماء إسبانيا

مدريد ـ وكالات:

أعرب سيرخيو راموس، قائد منتخب إسبانيا لكرة القدم، عن فخره الشديد بعدما أصبح اللاعب الأكثر فوزًا بالمباريات الدولية مع منتخب بلاده، عقب فوز «لا روخا» مساء اأول أمس على جزر الفارو (4-1) في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وقال مدافع وقائد ريال مدريد الذي تفوق بذلك على الحارس الإسباني إيكر كاسياس كأكثر لاعب فاز بمباريات مع منتخب بلاده، «إنه لشرف عظيم أن أتمكن من تحطيم رقم قياسي عالمي».

وأضاف راموس الذي افتتح التسجيل لإسبانيا أمام جزر الفارو بالدقيقة (5)، أن «تحقيق رقم قياسي عالمي من الانتصارات يمثل فرحة كبيرة تمنحك التشجيع على مواصلة العمل.. أتمنى أن نواصل الفوز، سيكون ذلك بمثابة إشارة جيدة».

وعن أقرب الانتصارات التي حققها مع المنتخب لقلبه، قال المدافع الدولي «سيكون من الصعب جدًا اختيار انتصار بعينه، لكن المونديال وبطولتي كأس أمم أوروبا كان لها مذاق خاص»، في إشارة لفوز منتخب إسبانيا بكأس العالم في 2010 بجنوب أفريقيا ويورو 2008 و2012.

وتذكر راموس بكلمات خاصة اللاعب الإسباني خوسيه أنطونيو رييس الذي لقي مصرعه في حادث سير قبل أسبوع.وقال قائد المنتخب «عقب مأساة صديقنا رييس، لا يوجد طريقة أفضل لتكريم ذكراه من تسجيل رقم قياسي بهدف من رأسية، ما يعني الكثير بالنسبة لي. أهدي هذا الهدف لكل أسرته ولذكراه، فليرقد في سلام».