صناديق MSCI تبدأ رحلة الاستثمار في سهم أرامكو

الصباح الجديد _ وكالات :

بدأت أمس الاربعاء صناديق أجنبية تابعة لمؤشر MSCI العالمي رحلة الاستثمار في سهم شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بضخ أكثر من 660 مليون دولار في سهم “أرامكو”

وقد تفاعلت الصناديق مع فترة المزاد المحددة أمس بتداول 66 مليون سهم عند سعر 37.75 ريال (10.06 دولار)، فيما استقرت القيمة السوقية للشركة عند مستويات 7.5 تريليون ريال (تريليوني دولار).

وأعلنت غولدمان ساكس العربية السعودية، أمس بصفتها مدير الاستقرار السعري، في ما يخص الطرح العام الأولي من أسهم “أرامكو“، عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية بـ3 مليارات سهم عادي باستثناء خيارات الشراء.

وفي حين أوضحت أنه حتى تاريخ الإعلان لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري، أشارت إلى أن احتمالية القيام بعملية الاستقرار السعري ستتم وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

ومن المتوقع أن تنتهي مدة الاستقرار السعري في تاريخ أقصاه 9 يناير 2020 (بنهاية يوم العمل).

ويشار إلى أن الفترة الواقعة ما بين 11 ديسمبر 2019 إلى 9 يناير 2020 بـ”مدة الاستقرار السعري”.