جبهة الانقاذ: الكتل السنية لم تطرح أسماء بديلة لعبد المهدي ولنا تفاهمات مع النصر وسائرون والوطنية

بغداد – الصباح الجديد:

أكدت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي، أمس الثلاثاء 3 كانون الاول 2019، أنها لا تمانع بأن يكون رئيس مجلس النواب من المكون الشيعي، فيما كشفت عن تفاهمات مع سائرون والنصر بشأن مواصفات رئيس الوزراء المقبـل.

وقال المتحدث باسم الجبهة صلاح الكبيسي في تصريحات متلفزة تابعتها المسلة، إن “جبهة الانقاذ والتنمية لديها تفاهمات مع النصر وسائرون بشأن رئيس الوزراء المقبل”، مبينا أن “جبهة الانقاذ ستعقد اجتماعات مع سائرون والوطنية بشأن بديل عبد المهدي”.



وأضاف الكبيسي، أن “الكتل السنية لم تطرح اي اسم لرئاسة الوزراء”، لافتا إلى “اننا نسعى ان يكون رئيس الوزراء المقبل بعيد عن المشهد”.

وبشأن إمكانية تنازل الاكراد والسنة عن رئاسة الجمهورية والبرلمان اكد الكبيسي، انه “لا مانع ان يكون رئيس مجلس النواب شيعيا ورئيس الوزراء شيعيا ورئيس الجمهورية كردياً”.