  • الثلاثاء , 3 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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قيادة العمليات المشتركة: لا صحة لنقل قوات امريكية من سوريا الى العراق

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد:
جددت قيادة العمليات المشتركة تاكيدها بعدم وجود قوات قتالية اميركية على الاراضي العراقية.
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) ان “القوات الاميركية الموجودة في العراق، مهمتها تقديم الدعم اللوجستي والخدمات والتدريب، والحاجة لها احيانا لتنفيذ ضربات جوية فقط”.
واضاف ان “الحديث عن تجوال القوات الامريكية وتنقلها من سوريا الى العراق عار عن الصحة”، مبينا انه “كان هناك تنسيقا مع القوات الامريكية اثناء الهجوم التركي في شمال سوريا فقط وانتهى في حينها، اما في الوقت الحالي فأي عملية دخول وخروج للقوات الامريكية لا يتم الا بعلم قيادة العمليات المشتركة”.
يذكر ان وسائل اعلامية نشرت في وقت سابق، خبرا تضمن ان قوات اميركية انسحبت من سوريا باتجاه الاراضي العراقية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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