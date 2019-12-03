سائرون تعمل على جمع الملفات التي تدين الحكومة المستقيلة

تعتزم منع تقديم اي مرشح لرئاسة الوزراء لايرتضيه المتظاهرون

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت الكتلة النيابية لتحالف سائرون، امس الثلاثاء، العمل على جمع كافة الملفات التي تدين الحكومة المستقيلة، مؤكدة أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المستقيل يتحمل جميع التبعات القانونية تجاه قتل المتظاهرين.

وقال النائب عن الكتلة رعد المكصوصي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن الكتلة “تعمل حاليا على جمع كافة الملفات التي تدين حكومة عبد المهدي المستقيلة بما فيها رئيس الوزراء على خلفية الانتهاكات التي طالت المتظاهرين”.

وأضاف المكصوصي، أن “هذه الملفات سيتم إحالتها للجهات القضائية والرقابية لمحاكمة الاشخاص المتهمين”، مشيرا إلى أن “عبد المهدي الشخص الأول التنفيذي يتحمل مسؤولية الانتهاكات التي طالت المتظاهرين السلمين منذ تشرين الأول الماضي”.

وفي سياق غير بعيد أكد نائب عن سائرون امس الثلاثاء ايضا، ان تحالفه سيمنع تقديم اسم اي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء ياتي عن طريق المحاصصة ولا ترتضيه الجماهير المنتفضة والشعب العراقي.

وقال علاء الربيعي، إن “تحالف سائرون، سيقف بقوة ضد المحاصصة ولن نسمح بالعودة اليها في آليات ترشيح رئيس الوزراء المقبل، التي اكدنا بشكل واضح ضرورة العودة فيها الى المتظاهرين والشعب العراقي”، مبينا ان “الشعب العراقي قال كلمته بكل وضوح باهمية تصحيح المسار في العملية السياسية وعدم العودة للتخندقات والمحاصصة”.

واضاف الربيعي، ان “سائرون ستمنع تقديم اي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، يأتي عن طريق المحاصصة ولا يرتضيه الشعب العراقي والمتظاهرين”.