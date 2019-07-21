الحكيم: منهج معارضة الحكمة عامل استقرار للنظام السياسي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، ان منهج المعارضة الذي اختطه تيار الحكمة يمثل عامل استقرار للنظام السياسي”.

وذكر بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديدط نسخة منه، ان السيد عمار الحكيم “استقبل السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو وبحثا علاقات العراق مع الصين وسبل الارتقاء بها وفرص الشركات الصينية في الاستثمار بالعراق ، فضلا عن استعراض الوضع الاقليمي في المنطقة وتأثيراته على الامن العالمي”.

وأكد السيد عمار الحكيم خلال اللقاء “سعي العراق لإقامة افضل العلاقات مع الجميع بما فيها الدول الكبرى وبينا اهمية حضور الشركات الصينية في العراق واستثمار الفرص الواعدة التي يقدمها على وفق المصالح المشتركة وتحقيق اعلى المنافع للطرفين”.

وأوضح ان «العراق يعيش مرحلة ترسيخ الديمقراطية» مؤكدين ان «منهج المعارضة الذي اختطه تيار الحكمة يمثل عامل استقرار للنظام السياسي عبر تأسيس الموالاة والمعارضة وتحديد الجهات المسؤولة عن نجاح او إخفاق الحكومة مشددين على انها معارضة دستورية وقانونية وبناءة».