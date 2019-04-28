البحرين تهاجم الصدر بعد مطالبته بتنحي حمد

بغداد – الصباح الجديد :

رد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة على مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فورا.

وهاجم بن حمد، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعد مطالبة الاخير بتنحي ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة عن السلطة”.

وقال حمد في تغريدة على موقعة في “تويتر”، ان” مقتدى الصدر يبدي قلقه من تزايد التدخل في الشأن العراقي، ويطالب بتنحي الملك حمد ال خليفة عن السلطة باعتباره طريق السلامة”. وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر قد طالب ببيانه الذي اصدر في وقت سابق من اليوم، بتنحي ملك البحرين عن السلطة وترك الشعب البحريني يختار الاصلح”.