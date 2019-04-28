عراقي يترشح للقائمة النهائية لجائزة “أورورا” الانسانية العالمية

بغداد- الصباح الجديد :

شملت القائمة النهائية لجائزة “أورورا” للنهضة الانسانية لعام 2019، وهي أكبر جائزة بمجال حقوق الإنسان في العالم، الناشط العراقي “ميرزا دنائي”، بعد منافسة أكثر من 700 مرشح ومرشحة حول العالم.

وقال ميرزا دنائي” الذي ينتمي للديانة الايزيدية ، إن “جائزة اورورا تعتبر اكبر جائزة إنسانية على مستوى العالم، لهذا فإن مجرد الترشيح لها فخر كبير لي وشرف اعتز به للانضمام الى هذا المنبر العالمي، وتمر مراحل الترشيح حسب معلوماتي بسلسلة طويلة من الاختبارات”.

واضاف ان “عدد المرشحين هذه السنة بلغ حوالي 700 شخصية من جميع أنحاء العالم، تم اختزالهم الى 500 وبعدها تم اختزال القائمة الى 50 وبعدها الى 20 شخصية وفِي هذه المرحلة تم اختيارنا، ثلاثة شخصيات من ثلاثة”.

واوضح، أن “قيمة الجائزة تبلغ مليون دولار، وهي ليست شخصية، فبحسب أعراف المؤسسة، سيتم اختيار ثلاث منظمات من قبل كل مرشح، فان حصل عليها يتم توزيع المبلغ على هذه المنظمات، حسب قرار الفائز نفسه”.