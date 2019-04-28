اوغلو: تركيا تعتزم فتح قنصليتين جديدتين في محافظتين عراقيتين

بغداد – الصباح الجديد :

اكد وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو، اليوم الاحد، عزم بلاده فتح قنصليتين جديدتين في محافظتين عراقيتين.

وقال اوغلو في مؤتمر صحفي مشتكر مع نظيره العراقي محمد الحكيم ان “تركيا ستقدم الدعم لاعادة اعمار العراق في مرحلته القادمة”، مبديا استعداد بلاده “لمساعدة العراق في محاربة داعش وكل المنظمات الارهابية الاخرى”.

واضاف انه “من المفيد فتح منفذ حدودي جديد مع العراق وان تكون لدينا خطوطاً لسكك الحديد”، مبينا ان “انقرة مستعدة لتقاسم التجارب مع بغداد في موضوع المياه”.

وتابع اوغلو “قريبا سيزور العراق ممثل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في موضوع المياه، لتحديد ما يمكن فعله في هذا الملف”.

واشار الى انه بحث مع نظيره العراقي موضوع القنصليات، مردفا ان “تركيا ترغب بفتح قنصليتين في النجف وكركوك”.