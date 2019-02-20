الأعرجي: البنك المركزي الحالي أنهك الاقتصاد العراقي وسنان الشبيبي خسارة وطنية

يحتفظ بوثائق سيفتحها قريبا

بغداد – الصباح الجديد:

اتهم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، ادارة البنك المركزي الحالية بالفساد، مشيرا الى تسبب رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي بخسارة البلاد لمحافظ البنك السابق سنان الشبيبي .

وقال الأعرجي ضمن تصريحات صحفية اطلعت عليها الصباح الجديد، ان “محافظ البنك المركزي الأسبق سنان الشبيبي شخصية مالية خسرها العراق وبسبب خلافاته مع رئيس الحكومة السابق نوري المالكي اتهم بملفات فساد وكانت عليه نية مبيتة لإخراجه لانه أوقف أطماع الكتل السياسية”.

وبين ان “مشكلة مزاد العملة قديمة جديدة، وتفيد منه مصارف تابعة لأحزاب او ممسوكة من قبل كتل واليوم أصبح عدد هذه المصارف اكثر، فقد كانت قبل 3 سنوات 24 مصرفا واليوم ارتفعت الى 79 مصرفاً بسبب مزاد العملة”.

وأشار الأعرجي الى ان “المالكي اتهم صباح الساعدي بتهم الفساد في البنك المركزي” لافتا الى ان “البنك المركزي الحالي أنهك الاقتصاد العراقي بتفاصيل ومستندات ووثائق”.

واكد في تلك التصريحات انه يحتفظ بالوثائق التي تدين إدارة البنك بقوله ان “ملفات الفساد لاتزال محفوظة لدي وسافتحها قريبا” مبينا ان “الفساد اليوم أكثر لكن الأموال أقل”.