السعودية تعتزم فتح اكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق

خلال الشهور الاربعة المقبلة

بغداد – الصباح الجديد:

تعتزم السعودية افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري على حدودها الشمالية مع العراق خلال الأشهر الأربعة المقبلة ، وبما يتزامن والافتتاح الرسمي لمنفذ (عرعر) من الجانب العراقي الذي تعهدت الرياض بإنشائه وتوفير جميع تجهيزاته.

وأوضح السفير السعودي في البلاد، عبد العزيز الشمري، في تصريح صحفي تابعته الصباح الجديد، أن “مجلس التنسيق السعودي – العراقي سيعقد في العاصمة بغداد في آذار المقبل، ومن المنتظر توقيع الكثير من الاتفاقيات وإطلاق عدة مشروعات بين البلدين على هامش الاجتماع”.

ولفت الشمري إلى أن “العلاقات السعودية العراقية في أفضل حالاتها،” كاشفاً عن زيارة قريبة لمسؤولين عراقيين للسعودية”، مضيفا ان ” مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعقد في آذار المقبل في بغداد، وسيكون هناك توقيع اتفاقيات وإطلاق مشروعات، وخلال الشهرين المقبلين سيتم منح تأشيرات للعراقيين من بغداد والافتتاح الرسمي للقنصلية السعودية هناك”.

وفيما يتعلق بمنفذ عرعر الحدودي بين البلدين، قال السفير السعودي في بغداد أن بلاده “أوفت بتعهدها بشأن إنشاء المنفذ من الجانب العراقي، وأن العمليات الإنشائية بدأت بالفعل عبر شركة سعودية”، متوقعاً “إنجاز العمل خلال أقل من 4 أشهر من الآن “، مضيفا” نتوقع افتتاح المنفذ بشكل رسمي في حزيران المقبل”.

واشار الشمري أن ” السعودية سبق وتعهدت ببناء المنفذ العراقي كاملا وتجهيزه بجميع المتطلبات التي يحتاجها أي منفذ، من بنية تحتية وتجهيزات مكتبية وفنية وأجهزة فحص، وخلال 4 أشهر سيكون المنفذ جاهزاً”.

وتابع السفير أن “المنفذ الحدودي مع العراق سيحوي أكبر ساحة تبادل تجاري بين البلدين، وستكون في الجانب السعودي” ، مؤكدا “لا شك أنه مع افتتاح المنفذ كل البضائع التي يستوردها التجار العراقيون من السعودية ستقل تكلفتها، فبدلاً من دخولها عبر دول مجاورة سيكون دخول هذه البضائع مباشرة، كما سينعكس ذلك على الحركة الاقتصادية داخل العراق” مشيراً الى أن “هنالك تعطش في السوق العراقية للمنتج السعودي، نظراً للجودة والمواصفات العالية والأسعار المناسبة”.

وكشف الشمري عن إمكانية استخدام رجال الأعمال والتجار العراقيين لموانئ السعودية على البحر الأحمر في عمليات الاستيراد والتصدير، وقال “كذلك يمكن للعراقيين استعمال موانئ السعودية على البحر الأحمر في عمليات التصدير والاستيراد من أوروبا وأفريقيا، كما سيكون طريق الحج والعمرة مفتوحاً طيلة أيام السنة عبر هذا المنفذ، والدول المجاورة للعراق ستستفيد من خلال عبور الحجاج والمعتمرين عبر هذا المنفذ إلى مكة والمدينة المنورة”.

وتحدث السفير السعودي في بغداد عن نقاشات بين البلدين لتوقيع اتفاقية لإصدار التأشيرات لدخول رجال الأعمال والمواطنين العراقيين السعودية،” مبيناً أن “التوقيع النهائي سيكون خلال الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق السعودي – العراقي في الشهر المقبل في بغداد ، مؤكدا أن “افتتاح منفذ عرعر من الجانبين ووجود أكبر ساحة للتبادل التجاري سيكون له مردود إيجابي جداً على منطقة الحدود الشمالية وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية فيها”، مضيفا “ستنتعش الحركة الاقتصادية، وستتحول المنطقة الشمالية إلى مركز رئيس للسعودية حيث يمكن إقامة المستودعات والمصانع المتنوعة “.