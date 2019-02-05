مفتشية الداخلية: ضباط متورطون بالتزوير وتهريب مليون و800 ألف لتر من المشتقات النفطية

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مكتب المفتش العام ل‍وزارة الداخلية امس الثلاثاء، عن “تورط” ضباط في الوزارة بـ”تهريب” مليون و800 ألف لتر من المشتقات النفطية إلى شمال العراق.

وقال المكتب في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي كلف مكتبه في مديرية شرطة الطاقة بالتحقق من المعلومات الواردة من مصادر المفتشية الخاصة والتي أفادت بقيام غرفة عمليات النفط والطاقة والتي يترأسها عدد من ضباط وزارة الداخلية بترويج كتاب مزور تابع لوزارة الصناعة والمعادن والخاص بنقل مشتقات نفطية بمقدار مليون و800 الف آلاف لتر (تهريب) من مصفى الدورة الى منطقة كفري في شمال العراق”.

وأضاف البيان، أن “فريق العمل المشكل من قبل مفتش عام الداخلية برئاسة مدير مكتب تفتيش شرطة الطاقة تمكن من ضبط الكتاب المزور والبرقيات التي استحصلت من الجهات المختصة بالموافقة على سير الصهاريج الناقلة للمنتوجات النفطية والبالغ عددها بحدود 50 صهريجاً سعة الصهريج الواحد 36 ألف لتر”.

وتابع، أن “مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية فاتح مكتب المفتش العام لوزارة الصناعة للاستعلام عن صحة صدور الكتاب من الوزارة وأجابت مفتشية الصناعة بعدم صدوره من وزارتهم وأنه مزور.

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