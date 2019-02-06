تشكيل خمس لجان مشتركة بين بغداد واربيل بشأن أمن المناطق المتنازع عليها

بغداد – الصباح الجديد

اعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة، الأربعاء، الاتفاق على تشكيل خمس لجان مشتركة بين وزارتي البيشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية بشان أمن المناطق المتنازع عليها .

وذكر الياور في تصرح متلفز ،انه ” تقرر خلال اجتماع رفيع المستوى بين الوزارتين، أمس الثلاثاء، تشكيل 5 لجان مناطقية مشتركة خاصة بالمناطق المتنازع عليها ،لافتا الى ان مهام اللجان تتمثل في إجراء مسح ميداني، وتشكيل مركز مشترك، للنظر في ملفات أمنية “.

وأضاف،انه ” من المقرر أن تجتمع اللجان خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة مهامها، ورفع توصيات للجنة عليا من الطرفين لاتخاذ القرارات “.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في خطوة أخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام إلى إقليم الشمال.

وكانت القوات الاتحادية قد فرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2017، سيطرتها على مدينة كركوك، مركز المحافظة، بعد أن كانت تخضع لسيطرة “البيشمركة” منذ اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي شمال وغرب العراق صيف 2014 “.

ومنذ سنوات، توجد مشاكل عالقة بين بغداد وإقليم كردستان، في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وأبرزها، كركوك، وإدارة الثروة النفطية، وتمويل وتسليح “البيشمركة”.

ومؤخرا، بدأت وحدات من الجيش العراقي، إعادة انتشار في محافظة كركوك، تنفيذا لأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ديسمبر/كانون الأول الماضي، يقضي بانسحاب قوات مكافحة الارهاب من المدينة .ا