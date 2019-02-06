عبد المهدي يبحث مع نظيره الايطالي العلاقات الثنائية بين البلدين

بغداد – الصباح الجديد :

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع نظيره الايطالي جوزيبيه كونتي ابرز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال عبد المهدي لرئيس الوزراء الايطالي جوزيبيه كونتي والوفد المرافق له في بغداد صباح اليوم في زيارة رسمية .

كما رحب عبد المهدي بقدوم المزيد من الشركات الايطالية للعمل في المناطق المحررة

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت، امس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبيه كونتي سيجري زيارة رسمية للعراق اليوم الأربعاء.