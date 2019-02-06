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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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عبد المهدي يبحث مع نظيره الايطالي العلاقات الثنائية بين البلدين

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بغداد – الصباح الجديد :
بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع نظيره الايطالي جوزيبيه كونتي ابرز العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال عبد المهدي لرئيس الوزراء الايطالي جوزيبيه كونتي والوفد المرافق له في بغداد صباح اليوم في زيارة رسمية .
كما رحب عبد المهدي بقدوم المزيد من الشركات الايطالية للعمل في المناطق المحررة
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت، امس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبيه كونتي سيجري زيارة رسمية للعراق اليوم الأربعاء.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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