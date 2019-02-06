القوات الخاصة تتسلم الملف الأمني في كركوك رسمياً

بغداد – الصباح الجديد

أعلن قائد القوات الخاصة في محافظة كركوك، الفريق الركن كريم تميمي، أنهم تسلموا الملف الأمني في كركوك رسمياً، ويعملون على فرض القانون وعدم التفرفة بين مكونات المحافظة.

وقال الفريق التميمي، إن ‘القاعدة الرئيسة لعملنا هي فرض القانون وخدمة مكونات محافظة كركوك، دون أي تفرقة’.

وتابع أن ‘العمل جارٍ من أجل تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الأمنية في كركوك، وكذلك بهدف تسهيل المعاملات اليومية المتعلقة بحياة المواطنين، وتأمين حدود المحافظة’