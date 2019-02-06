  • الأربعاء , 6 فبراير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • آخر الأخبار
  • القوات الخاصة تتسلم الملف الأمني في كركوك رسمياً

القوات الخاصة تتسلم الملف الأمني في كركوك رسمياً

آخر الأخبار
0 تعليق
26 views

بغداد – الصباح الجديد
أعلن قائد القوات الخاصة في محافظة كركوك، الفريق الركن كريم تميمي، أنهم تسلموا الملف الأمني في كركوك رسمياً، ويعملون على فرض القانون وعدم التفرفة بين مكونات المحافظة.
وقال الفريق التميمي، إن ‘القاعدة الرئيسة لعملنا هي فرض القانون وخدمة مكونات محافظة كركوك، دون أي تفرقة’.
وتابع أن ‘العمل جارٍ من أجل تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الأمنية في كركوك، وكذلك بهدف تسهيل المعاملات اليومية المتعلقة بحياة المواطنين، وتأمين حدود المحافظة’

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة