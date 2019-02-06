عبد المهدي: لا توجد قواعد عسكرية امريكية في البلاد وانما مدربون

بغداد – الصباح الجديد:

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الثلاثاء، عدم وجود اي قواعد عسكرية اميركية في العراق، ردا على تصريح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الأسبوعي المعتاد: “لا توجد قواعد عسكرية اميركية في العراق، بل هناك مدربون في اطار التحالف الدولي”.

واضاف: “نرفض استخدام العراق من قبل اية دولة ضد دولة اخرى”.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قال أمس الأول الاحد، أن إدارته ستبقي قوات أميركية في العراق لـ”مراقبة إيران”، الأمر الذي رفضته أحزاب وكتل سياسية عدة معتبرة انه يخرق سيادة ودستور البلاد.

يذكر في هذا الصدد ان السفير الأميركي دوغلاس سيليمان، كان حذر امس في رسالة وداعية من أن القتال لم ينته بعد، مضيفا فيها:” بناءً على طلب الحكومة العراقية وبالتعاون الكامل مع بغداد ما زال هناك أكثر من 5000 جندي أمريكي يواصلون العمل بالشراكة مع قوات الأمن العراقية..

في قواعدهم لتقديم المشورة وتدريبهم وتجهيزهم لضمان الهزيمة الدائمة لداعش والدفاع عن حدود العراق. وان التحالف الدولي الذي يضم 74 دولة وخمس منظمات دولية، قام بتدريب أكثر من 190,000 من ضباط الشرطة والجنود العراقيين”.