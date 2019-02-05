وزير التخطيط يدعو الى الاستفادة المُثلى من الثروة النفطية وتنويع مصادر الاقتصاد العراقي

بحث مع منظمة العمل الدولية سبل دعم وتطوير القطاع الخاص العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي عن توجهات الوزارة المقبلة لتطوير بيئة الاستثمار المحلي والاجنبي في العراق، مؤكداً الاعتماد في ذلك على اسس تحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية ومصلحة المستثمر، وبما يتوافق ورؤية الوزارة للتنمية والتنمية المستدامة لعراق ٢٠٣٠.

ولفت الدكتور نوري الدليمي خلال مشاركته في اعمال مُلتقى الرافدين المنعقد في بغداد للمدة من ٤-٦ شباط الجاري، إلى أن العراق أمسى بيئة غير جاذبة للإستثمار بسبب الافتقار الى الشفافية وشيوع الفساد الاداري، والبيروقراطية وعدم الجدية والكفاءة في تطبيق التشريعات.. داعيا الى الاستفادة المُثلى من الثروة النفطية، وتنويع مصادر الاقتصاد العراقي، والمشاركة الفاعلة في تطوير هيكل الصناعات الكيمياوية، والصناعات السائدة والمكملة لها، وصولاً إلى تطوير يشمل جميع القطاعات، مؤكداً أن الاقتصاد العراقي يعاني من عزلته عن التطورات العالمية، لاسيما التكنولوجية منها، مشيراً الى أهمية تجاوز ذلك من خلال الاستفادة النوعية من الاستثمار الاجنبي المباشر.. مشددا

على ضرورة زيادة العائدات النفطية من خلال الاستثمار المبرمج في تطوير الحقول، وزيادة طاقتها الانتاجية، وتفعيل كفاءة العنصر البشري في الجوانب الفنية، وذلك من خلال الاستفادة المُثلى من الخبرات العالمية، وتجاوز حاجز ما وصفها بالـ»المحرمات» المتمثلة بالخوف من الاستثمار الاجنبي.

على صعيد متصل بحث الوزير مع فرانك هاغمان نائب المدير الإقليمي لمكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث السبل الممكن أن تقدمها المنظمة لتطوير ودعم القطاع الخاص العراقي، وإعادة افتتاح مكتب المنظمة في العراق.

وبين وزير التخطيط خلال اللقاء أبرز ملامح رؤية الوزارة للتنمية المستدامة لعراق ٢٠٣٠، والتحديات التي يمكن تذليلها من خلال الدعم الدولي، داعياً إلى أهمية تكاتف جميع جهود الأصدقاء الدوليين، لتحسين بيئة العمل في العراق.. موضحا الخطط الاستراتيجية للوزارة الهادفة إلى منح القطاع الخاص الفرصة المناسبة ليكون شريكا حقيقياً للقطاع العام، مؤكداً عمل الوزارة على تطوير السياسات الاقتصادية والإدارية، ووضع سياسة عادلة للتوظيف بهدف تحقيق الضمان الاجتماعي للجميع .

ودعا الدكتور الدليمي منظمة العمل الدولية الى دعم قدرات الجهاز المركزي للإحصاء فيما يتعلق بتنفيذ التعداد السكاني، واجراء المسوح الميدانية المتعلقة بسوق العمل غير المنظم، وتحديث دليل التصنيف المهني، وفقاً للمتغيرات التي شهدها سوق العمل العراقي خلال السنوات الأخيرة.

الى ذلك أكد هاغمان انه وصل العراق على رأس فريق فني عالي المستوى، بهدف بحث السبل الأمثل لدعم الحكومة العراقية في خططها التنموية، الهادفة لتطوير بيئة العمل، وتمكين القدرات الشبابية وتأهيلها.

الى ذلك نفذ قسم الصناعات الهندسية التابع لدائرة السيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية احدى تشكيلات وزارة التخطيط جولة من الكشوف الدورية لـ(28) مشروعا من المشاريع الهندسية في محافظة بغداد لشهر كانون الاول الماضي من العام الماضي 2018 ، .علاوة على سحب نماذج من انتاجها لـ (7) معامل منتجة والـ (21) الباقية هي معامل متوقفة .

وقال مدير قسم الصناعات الهندسية منتهى محمد جمعة :ان الكشوف التي نفذها القسم تضمنت اجراء الفحوصات عن (9) نماذج ضمن كشوف مقر الجهاز وإجراء الفحوص عن (2) انموذجين ضمن كشوف شعب الجهاز.خلال هذه المدة. .وإجراء الفحوص على انموذجين ضمن كشوف شعبة الجهاز في محافظة البصرة . وأضاف « انه جرى فحص ( 18 ) انموذجا هندسيا متنوعا لجهات حكومية وأخرى أهلية خلال المدة نفسها ،مبينا ان عدد الفحوص والتحليلات الكلي للنماذج المفحوصة خلال هذه المدة بلغ ( 815 ) . اوضح ان القسم شارك بـ ( 41) لجنة استشارية فنية وعلمية متنوعة داخل مقر الجهاز وخارجه خلال ( 78 ) اجتماعا ، كما جرى اعداد وإقامة ندوة ملصق كفاءة الطاقة في الجهاز فضلا عن مشاركة ( 7 ) منتسبين من منتسبي القسم في ( 4 ) دورات تخصصية داخل وخارج الجهاز وكذلك مشاركة (20 ) منتسبا من منتسبي القسم في (3) ندوات علمية وتخصصية داخل وخارج الجهاز .

وأشار الى انه جرى دراسة (358) شهادة صادرة من شركةB.V و (32) شهادة صادرة من شركةTUV من قبل شعبة الكهرباء وتم دراسة (69) شهادة صادرة من شركة B.V و (22) شهادة صادرة من شركةTUV من قبل شعبة الميكانيك فضلا عن اتمام دراسة (6) شهادات صادرة من شركة B.V و (6) شهادات صادرة من شركةTUV من قبل المختبر الكيمياوي.