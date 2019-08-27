ماذا يحدث للجسم عند تناول الطماطة

الصباح الجديد – وكالات:

تعد الطماطة من الخضروات الغنية بمركب الليكوبين، أحد مضادات الأكسدة، الذي يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لأنه يحسن من كفاءة الدورة الدموية، وتدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم، كما يقي الدماغ من الإصابة بالأمراض العصبية، كالزهايمر والشلل الرعاش.

كما يساعد شرب عصير الطماطة، الجسم على التخلص من السموم، إذ إنّه يعد مصدرا غنيا بمركبات الكلور والكبريت التي تحسن وظيفة الكبد والكلى في إزالة هذه السموم بنحو أفضل.

وأفادت دراسة حديثة، بأن الشخص البالغ الذي يتناول أكثر من ثمرتي طماطة أو أكثر من ثلاث حصص من الفاكهة الطازجة يوميا يستطيع تأخير تراجع وظائف الرئتين مقارنة بالشخص الذي يتناول أقل من ثمرة طماطة أو حصة فاكهة واحدة يوميا على التوالي.

ويعد استعمال الطماطة كغسول مباشر للشعر، يساعد على نمو بويصلاته. والإكثار من تناولها، يسهم في نضارة البشرة، بإزالة الجلد الميت عنها، وذلك لاحتوائها على العديد من الفيتامينات، مثل “أ، ب، سي، ك، إي”.

بالرغم من الفوائد العديدة للطماطة، إلا أن الأطباء ينصحون بعدم الأفراط من تناولها، إذ تجدر الإشارة إلى أن تناول الكثير من الطماطة النيئة يمكن أن يتلف المينا الموجودة على الأسنان بسبب كمية الحمض العالية فيها.