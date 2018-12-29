الموارد المائية تحقق زيادة بالخزين المائي تقدر بـ3 مليارات و100 مليون م³

‏ اهم الاحداث التي شهدتها الوزارة عام 2018

بغداد _ الصباح الجديد:

حققت وزارة الموارد المائية زيادة بالخزين المائي في البحيرات وخزانات السدود بلغت 3 مليارات و100 مليون متر مكعب عما كان عليه بالعام الماضي من خلال الاستفادة من جميع الايرادات المائية الناتجة عن الامطار والسيول التي سقطت في الشهر الماضي وهذا الشهر .

وقد اسهمت مياه الامطار ايضا بتأمين رية كاملة لجميع المزروعات الشتوية فضلا عن ان الوزارة ايضا ادخلت اكثر من نصف مليار متر مكعب في اهوار الجنوب مما ادى الى زيادة رقعة الاغمار وانتعاش الاهوار وما زالت الوزارة مستمرة في رفد الاهوار من الخزين المتوفر في الاهوار الموسمية( الشويجة والسناف ) ، كما ان الوزارة مستمرة باطلاق كمية لا تقل عن 110 امتار مكعبة بالثانية في الحدود الفاصلة بين محافظتي ميسان والبصرة وذلك لدفع اللسان الملحي في شط العرب حيث بلغ تركيز الاملاح في كتيبان في (1750) ( جزء بالمليون علما انه تجاوز 16 الف بالمليون خلال الشهر الماضي وكذلك انخفضت الاملاح في مركز البصرة الى 6500 جزء بالمليون وان اعلى ما وصلت اليه الاملاح اكثر من 26 الف جزء بالمليون وفي ابو الخصيب 4660 جزء بالمليون حيث كان اكثر من 26 الف جزء بالمليون وكذلك الحال في سيحان حيث وصل التركيز حاليا الى 3100 جزء بالمليون في حين بلغ اعلى تركيز للاملاح اكثر من 36 الف جزء بالمليون وان هذه االمؤشرات تدل على صحة اجراءات الوزارة بشأن الاستفادة من كل قطرة من مياه الامطار والسيول ومستمرة بالحفاظ على هذا المنجز وتعزيزه في الايام المقبلة .

على صعيد متصل اطلع وزير الموارد المائية د .جمال العادلي على وضعية سدي دوكان ودربندخان وموقف الخزين المائي فيهما ، فيما واصلت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في ديالى موقع تطهيرات بلدروز اعمالها بفتح السواقي والمنافذ في ناحية كنعان ، بهدف تصريف مياه الامطار والاستعداد للسيول المتوقعة .

من جهة اخرى واصلت مديرية الموارد المائية شعبة سد ديالى صيانتها لنواظم السد الرئيسة والنواظم التابعة له استعداداً لتمرير السيول المتوقعة ، كما استمرت مديرية الموارد المائية في الطوز بمتابعتها الميدانية لمشروع ري الطوز وتعزيز بحيرة سد العظيم بالمياه عبر بوابات الناظم الثالث للمشروع وبكمية 20م3/ثا .

من جانب اخر واصلت مديرية الموارد المائية في واسط /قسم المحطات بالتنسيق مع شعبة ري الصويرة اعمالها بنصب المضخة الهيروليكية في منطقة الحي العسكري قضاء الصويرة بهدف تصريف مياه الامطار المتجمعة في المنطقة .

كما واصلت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في ذي قار وبأشراف مديرية الموارد المائية شعبة ري الغراف اعمالها بتطهير جانبي شط الشطرة في قضاء الغراف وتقوية سداد الشط الجانب الايمن مؤخر جسر ابو شبيبة الكبير بهدف الحفاظ على انسيابية جريان المياه وتأمين ايصال الحصص المائية للاراضي الزراعية الواقعة على جانبي الشط ودرء الفيضان والمحافظة على مقطع النهر.

الى ذلك شاركت مديرية الموارد المائية في نينوى بجلسة حوارية لمناقشة آلية عمل وتشغيل مشروع ري الجزيرة الشمالي في ناحية ربيعة برعاية جمعية التحرير للتنمية لاستعراض خطة المديرية وإكمال اعمال التأهيل لمشروع ري الجزيرة الشمالي وتشغيله للمرحلة الأولى للاستفادة منه للموسمين الشتوي والصيفي.

كما عقدت أدارة الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل متمثلة بالمهندس وليد خالد شلاش المدير العام أجتماعها الدوري التنسيقي لاتخاذ الاجراءات المطلوبة لدرء خطر السيول والامطار واعداد التقارير النصف شهرية لذلك. من جهتها واصلت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في كركوك اعمالها بتنظيف مقدم شلال سايفون قوري جاي بهدف فتح الاختناقات واستمرار مرور المياه بأتجاه طوزخورماتو ، وعلى سياق متصل واصلت المديرية اعمال التطهيرات للخطة الاضافية لقاطعي داقوق والدبس بهدف فتح اختناقات المبازل والقنوات الاروائية تحسباً لموجات الفيضان . من جهة اخرى تستمر مديرية مشروع ماء البصرة بتجهيز المياه من البدعة في ذي قار الى محافظة البصرة وحسب الكميات المطلوبة من قبل محطةRO حيث بلغ تجهيز المحطة اكثر من 7.5م3/ثا .بهدف سد الاحتياجات اليومية وتشغيل اسالات المياه وتأمين مياه الشرب . كما واصلت مديرية معالجة زهرة النيل وبأشراف من قبل مديرية الموارد المائية شعبة ري الغراف في ذي قار اعمالها بتطهير جدول ابو شبيبة الكبير من نبات زهرة النيل والاعشاب المائية بهدف الحفاظ على انسيابية جريان المياه وايصال الحصص المائية الى ذنائب الجداول.

وعلى سياق متصل انجزت المديرية شعبة النواظم وبالتعاون مع قسمي الاليات والمحطات اعمالها بصيانة محطة بزل 42كم في الناصرية لتسليك مياه المبزل الى عمود المصب العام ، كما واصلت المديرية بالتعاون مع قسم الاليات وشعب الري في الوحدات الادارية اعمالها بصيانة شط الشطرة وتقنين ناظمي الحوسة والشعيوطية في قضاء الشطرة بهدف تنظيم وضبط الاطلاقات المائية في اثناء تطبيق نظام المراشنة وايصال الحصص المائية الى ذنائب الجداول وللمستفيدين منها.