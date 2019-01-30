الزيادي: لا رغبة لكتلة البناء باعادة طرح الفياض مرشحا للداخلية

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف نائب عن كتلة سائرون امس الثلاثاء، ان كتلة البناء لن تعيد طرح اسم فالح الفياض من جديد للتصويت عليه كمرشح لوزارة الداخلية، عازيا ذلك الى منع شق صف البرلمان وزيادة المشاكل، مشيرا الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بانتظار توافق الكتل السياسية على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية بغية تقديم اسماء مرشحين لها.

وقال بدر الزيادي في تصريح امس، إن ” كتلة الاصلاح اعلنت موقفها الواضح من مرشح الداخلية فالح الفياض بانها لن تصوت له بحال عرضه داخل قبة مجلس النواب ، مبينا ان “عادل عبد المهدي بانتظار توافق الكتل السياسية على مرشحي الوزارتين بغية تقديم اسماء مرشحين لها الى مجلس النواب”.

واكد الزيادي، ان “التصويت على مرشحي الوزارتين سيكون في الفصل التشريعي المقبل”.

مشددا على ان “كتلة البناء لا ترغب باعادة طرح اسم الفياض من جديد للتصويت لان المشاكل كثرت وقد يؤدي الامر الى شق مجلس النواب وهم لديهم رغبة بتحقيق التوافق الوطني بغية دعم الحكومة بشكل قوي”.

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين، 24 كانون الاول 2018 على تمرير مرشحي وزارتي الهجرة والتربية فيما اسقط مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا ولم يتم عرض مرشحي وزارتي الداخلية والعدل لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت بعد انسحاب نواب كتلة الاصلاح والاعمار.