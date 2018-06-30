«البصرة» تضيف نزالات ملاكمة الأندية لفئة الناشئين

البصرة ـ حيدرعبدالجليل

بمشاركة المركز الوطني للموهبة الرياضية ، انطلقت على قاعة اللجنة الاولمبية في محافظة البصرة منافسات بطولة اندية العراق للملاكمة لفئة الناشئين ليتبارى خلالها 270 لاعبا في رياضة الفن النبيل يمثلون 83 ناديا من مختلف المحافظات .

وحضر حفل الافتتاح جمع من الشخصيات الرسمية والرياضية في المحافظة الى جانب ابطال ورواد اللعبة.. وشهد اليوم الاول من البطولة تألقا ملحوضا لموهوبي المركز الوطني اذا تأهل اللاعب حسين مثيل الى الدور الثاني ضمن منافسات 46 كغم بعد ان تجاوز خصمه بهذا الوزن ، كذلك فعل زميله سجاد يسر وعبر الى الدور الثاني ضمن منافسات 63 كغم ، الى جانب فوز اللاعب حسن عادل وتأهله الى الدور الثاني ضمن منافسات 57 كغم ، على امل ان يتواصل تألق بقية اللاعبين في منافسات اليوم الثاني .

مدير المركز الوطني للموهبة الرياضية رافد خليل اسماعيل اكد ان موهوبي المركز الوطني عازمين على تحقيق افضل النتائج في البطولة لاسيما بعد الدعم اللامحدود والمتابعة من قبل مدير عام دائرة الاقاليم وشؤون المحافظات السيد طالب الموسوي الذي وفر كل متطلبات ومستلزمات المشاركة في البطولة ، مضيفا ان فريق المركز الوطني اشترك بمنتخب موحد يظم مراكزه الاربعة في بغداد والكوت والعمارة والبصرة اذ تم اختيار 26 لاعبا بمختلف الاوزان للمشاركة في البطولة ، من اجل زيادة احتكاك اللاعبين وتطوير مهاراتهم وخبراتهم ، مبينا ان موهوبي المركز سيتفوقون على اقرانهم وهو ماظهر جليا مع انطلاق اليوم الاول من البطولة .

* إعلام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات