عبطان يؤكد للسفير الأندونيسي دعم العراق لدورة الألعاب الآسيوية في جاكارتا

يناقش التحضيرات الاولية لمهرجان يوم الشباب العالمي

إعلام الشباب والرياضة

اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، دعم العراق الكامل لدورة الالعاب الاسيوية الـ18 والتي ستقام في جاكارتا في شهر اب المقبل.

وقال الوزير خلال استقباله السفير الاندونيسي في العراق بانبانج انتاريكسو ان وزارة الشباب والرياضة ستقدم دعمها الكامل للمنتخبات العراقية المشاركة في الدورة الاسيوية والتي نسعى من خلالها الى تحقيق الانجازات وفي مختلف الالعاب .

من جانبه ثمن السفير الاندونيسي الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لدعم الرياضة ورفع الحظر عن الملاعب العراقية، مؤكدا على تعاونه الكامل مع العراق لدعم وتطوير الرياضة العراقية.. وقدم السفير دعوة للسيد الوزير لحضور دورة الالعاب الاسيوية.

من جانب اخر، ناقش وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، التحضيرات الاولية لاقامة مهرجان يوم الشباب العالمي لعام 2018.

وقال عبطان خلال لقائه اللجنة المشرفة على اقامة يوم الشباب العالمي ان هذه المناسبة لها وقع خاص ومهم على الوزارة كونها هي المعنية بقطاع الشباب وتسعى الى خدمته، مبينا ان الوزارة ستكون هي المدافع الحقيقي للشباب من اجل استحصال حقوقهم في جميع المجالات.

واضاف ان مهرجان يوم الشباب العالمي الذي ستقيمه الوزارة هذا العام سيكون مختلف جداً من حيث اقامة الفعاليات المختلفة، وتسليط الضوء الاكبر على هذه المناسبة العزيزة كون الشباب هم عماد ومستقبل البلد.

من جانب اخر، حددت وزارة الشباب والرياضة الاول من شهر تموز الجاري موعدا لانطلاق مشروع بناء السلام الذي يستهدف اكثر من نصف مليون شاب وشابة عراقية.

وقال مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة المدير التنفيذي للمشروع الدكتور اكرم نعيم خلال الاجتماع التحضيري للمشروع، ان المشروع يعد من المشاريع المهمة للغاية كونه يهتم بشكل مباشر بالشباب ويطرح العديد من المشاكل ويحدد المعالجات والحلول الناجعة للشباب، وستاخذ الدائرة على عاتقها تنفيذ البرنامج بالتعاون مع دائرة الرعاية العلمية وقسم الاعلام والاتصال الحكومي في الوزارة، وسيتم تمويله من صندوق السكان للأمم المتحدة والحكومة الالمانية.

واضاف نعيم ان الدائرة اعدت 30 متدربا من المختصين في القاء المحاضرات والتنمية البشرية بعد ان تم تدريبهم في الاردن وفق الطرق والمناهج الحديثة التي تعتمد على الحداثة والابتعاد عن الروتين والوصول الى افكار الشباب بطرق منهجية بسيطة ولاتحتاج الى جهود كبيرة.

واشار مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة ان المشروع سينفذ في ست محافظات هي نينوى وصلاح الدين والانبار وواسط وذي قار والعاصمة بغداد ويستهدف اكثر من نصف مليون شاب، وسيكون التدريب من خلال منتديات الشباب ومديريات الشباب والرياضة في تلك المحافظات .

ودعا نعيم الشباب الى المشاركة الفاعلة في المشروع الذي يهدف الى بناء السلام وتحقيق السلم المجتمعي ومحاربة التطرف والعنصرية ولاسيما ان البلد يمر بمنعطف مهم وهناك مشاكل كبيرة وعديدة تواجه الشباب العراقي، وان وزارة الشباب والرياضة اخذت على عاتقها الاهتمام بهذه الشريحة المهمة التي تشكل النسبة الاكبر والاهم في بلدنا، ومن خلالهم يتحقق التطور والازدهار.