كرار حيدر وسما حسن يفوازن بكأس «الشيش» تحت 20 عاماً

اتحاد المبارزة يختتم تاسع بطولاته للعام الحالي ويعلن منهاجه الخارجي

بغدادـ الصباح الجديد:

اختتم اتحاد المبارزة المركزي يوم أمس السبت، البطولة التاسعة في منهاجه للعام الحالي، وذلك بتتويج اللاعبان كرار حيدر محمد وسما حسن بلقبي بطولة اندية العراق لفئة الشيش تحت 20 عاما، وذلك في المنافسات التي اقيمت للمدة من 28 ولغاية 30 حزيران الماضي، وشهدت مشاركة نحو 38 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية ( الاتصالات والجيش والعدالة والجنسية والأرمني والحسين والحسنين والنجدة والميثاق والولاء والعربي والشرطة ودجلة وعلي الغربي وقلعة سكر من محافظة ميسان.

وقال رئيس اتحاد المبارزة، زياد حسن، ان البطولة هي التاسعة ضمن منهاج العام الحالي 2018، حيث سبقتها اقامة 7 بطولات محلية وواحدة دولية هي كأس بغداد الدولية بسلاح سيف المبارزة التي حصد لقبها اللاعب مرتضى حسن تلاه زميله محمد فاخر، مشيراً إلى ان البطولة التي اختتمت أمس هي الثانية بفئة سلاح الشيش.

واسفرت النتائج النهائية عن فوز كرار حيدر محمد بالمركز الاول تلاه حسين سعد ثم الحر علي ثالثا وايمن حامد بالمركز الثالث مكرر، ولفئة الشابات حلت سما حسن أولاً تلتها زينب حيدر ونرجس أحمد ثالثة وماريان شانت بالمركز الثالث مكرر.

وكشف رئيس اتحاد المبارزة منهاج اتحاد المقبل، مبينا بطولة العالم للاسلحة الثلاث ستقام في الصين يوم 17 تموز الجاري، مبينا ان البطولة ذاتها ستشهد مشاركة الحكم الدولي العراقي علاء عبد الله في إدارة لقاءات ضمن منافساتها، فيما تقام بطولة القارة للبراعم والأشبال في الصين ايضا يسبقها اقامة معسكر تدريبي باشراف الاتحاد الآسيوي للعبة بالتعاون مع منظمة AF يوم 10 الجاري، إلى جانب المشاركة في بطولة بوتشي.

وتابع ان منتخب الشباب سيقيم معسكرا تدريبيا في إيران أو بيلاروسيا شهر أيلول المقبل أستعداداً للبطولات المقبلة. بطل العراق تحت 20 عاماً، كرار حيدر محمد، اشار إلى سعادته باللقب والتتويج بالوسام الذهبي والذي يعد الثاني له محليا فسبق ان فاز باحدى بطولات فئة الناشئين، مؤكدا ان البطولة شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين الشباب وشهدت تنظيما جيدا بجهود رئيس الاتحاد زياد حسن وجميع العاملين.

وذكر انه سار على خطوات والده المدرب حيدر محمد في اختياره لرياضة المبارزة من اجل تحقيق التفوق والفوز بالأوسمة وتمثيل العراق في الاستحقاقات الخارجية حيث يترقب المشاركة في بطولة العرب المقررة في مصر، وسبق له احراز فضي العرب لفئة الناشئين والوسام البرونزي في بطولة غربي آسيا.

من جانبه، اكدت اللاعبة الحاصلة على المرتبة الأولى في البطولة، سما حسن، انها تشعر بالفخر لنجاحها في حصد الوسام الذهبي، وقالت ان البطولة شهدت نجاحا كبيرا بسبب كثرة اللاعبات الشابات والمنافسة المثيرة بينهن، مشيدة بدور اتحاد اللعبة بشخص رئيسه، زياد حسن، والملاكات التدريبية العاملة والإدارية التي نجحت في الوصول إلى درجات النجاح في التنظيم لبطولة تحت 20 عاما ومن جميع الجوانب.