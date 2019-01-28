ثلاثية تقود اليابان إلى نهائي كأس آسيا

قطر يلاقي الإمارات.. اليوم

أبو ظبي ـ وكالات:

تأهل المنتخب الياباني إلى نهائي كأس آسيا 2019، المقامة في الإمارات، بعد الفوز على إيران (3-0) امس الإثنين، في نصف النهائي.

وتجرى في الساعة 5 من مساء اليوم مباراة نصف نهائي كاس أمم آسيا بنسختها الـ 17 التي تضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة وتجمع منتخبي الإمارات وقطر.. من جانبه، أكد خوخي بوعلام، لاعب المنتخب القطري، أن استعدادات منتخب بلاده لمواجهة الإمارات، اليوم الثلاثاء ، في نصف نهائي كأس آسيا، لا تختلف عن الاستعداد لأي مباراة أخرى.وقال بوعلام، في تصريحات صحفية، أمس: «لا يوجد شيء تغير من شكل استعداداتنا، فقد جرت بشكل عادي مثل أي مباراة في البطولة».

وأضاف: «الجهازان الفني والطبي يقومان بعمل كبير، من أجل تجهيز اللاعبين دائمًا للمباراة التالية، ويبدو أثر هذا واضحًا في التنوع الخططي لكل مباراة، وكذلك في الجاهزية البدنية لكل اللاعبين».وأبدى بوعلام رضاه التام عن مسيرة المنتخب القطري في بطولة كأس آسيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن طموحاتهم لن تقف عند هذا الحد، لأن المنتخب منذ البداية وضعت له إستراتيجية للتعامل مع البطولة خطوة خطوة حتى حصد اللقب.

من جانبه، اكَّد سعد الشيب، حارس مرمى منتخب قطر، أنهم لن يكتفوا بالإنجاز الذي حققه الفريق، بالتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.. وقال الشيب في تصريحات صحفية اليوم الأحد: «حققنا نتائج جيدة، لكننا لن نكتفي بذلك. هدفنا المقبل، هو التأهل للمباراة النهائية للبطولة، وسنبذل أقصى ما في وسعنا من أجل تحقيق هذا الهدف الغالي».ويلتقي المنتخب القطري، اليوم الثلاثاء، مع الإمارات، في الدور نصف النهائي من أجل حجز مقعد بالنهائي المقرر يوم الجمعة المقبل.

وعن هذه المواجهة، قال «بالطبع ستكون في منتهى الصعوبة أمام الفريق صاحب الأرض والجمهور، لكن المهمة ليست مستحيلة مع احترامنا للمنافس. العنابي أثبت أنه قادر على تحقيق الأفضل، وهو ما نسعى إليه».وأضاف «الآن أمامنا خطوة نحو النهائي، ونسعى بكل قوة للعبور، والتأهل للنهائي، لأول مرة في تاريخنا».

من جانب اخر، قال لاعب منتخب الإمارات، إسماعيل أحمد، إن انتصارات «الأبيض» لن تتوقف، وأنه سيستمر في تقدمه بكأس آسيا 2019، بفضل «الدعم غير المحدود الذي يجده من أنصاره».

ووعد إسماعيل، في تصريحات صحفية، بمواصلة القتال في نصف النهائي أمام قطر، اليوم.. وتابع: «اقتراب الأبيض من منصة التتويج، يمنح اللاعبين دافعا إضافيا، لبذل جهد أكبر من أجل تحقيق الحلم، وإسعاد عشاق كرة القدم الإماراتية».وواصل: «منتخب الإمارات لن يقبل بالخروج من المنافسة الآن، لأنه يسعى لتحقيق الهدف التاريخي.. خضنا مباريات صعبة في المرحلة السابقة، ونعلم أن البطولة تزداد صعوبة، كلما تقدمنا إلى الأمام، لكن ذلك لن يوقف مسيرتنا، بل سيجعلنا أكثر إصرارا».

إلى ذلك، أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، وبالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أول أمس، مبادرة «هتاف».وتتيح هذه المبادرة لعشاق ومتابعي الرياضة من ذوي الهمم، وتحديدا المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف في النظر، إمكانية حضور المباريات في الملعب، والتفاعل مع مجرياتها.وحضر أكثر من 15 متفرجا من المكفوفين لقاء الإمارات وأستراليا، الذي أقيم في إستاد هزاع بن زايد في العين، ضمن منافسات ربع نهائي كأس آسيا 2019.

وتتلخص فكرة المبادرة، التي تم تنفيذها بتوجيهات من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر إيصال التعليق الصوتي على المباريات للمكفوفين، وبالتالي مشاركتهم في التشجيع وتقديم الدعم لمنتخبهم المفضل خلال المباريات التي تقام على إستاد هزاع بن زايد تحديدا.وسبق لنادي العين الإماراتي، أن أطلق المبادرة في المباريات المحلية، في بادرة إنسانية تتخذ شعار «حماس الكرة على مسامعكم».

وعكست مبادرة العين، الالتزام تجاه هذه الفئة من المجتمع، من خلال توفير أحدث الحلول والأجهزة التي تتيح لعشاق ومتابعي كرة القدم من ذوي الهمم الفرصة للمشاركة الفاعلة في دعم وتشجيع فرقهم المفضلة.