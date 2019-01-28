ديوكوفيتش يحصد لقبا تاريخيا في أستراليا

سيدني ـ وكالات:

توج النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بلقب أستراليا المفتوحة للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية، وذلك بالتغلب في المباراة النهائية اول أمس، على غريمه الإسباني رافائيل نادال، بـ 3 مجموعات دون رد بواقع (6-3) و(6-2) و(6-3).

وبات ديوكوفيتش بالتالي أكثر اللاعبين في التاريخ تتويجًا بلقب أستراليا المفتوحة بواقع 7 ألقاب، بعدما فض الشراكة مع كل من روجر فيدرر وروي إيمرسون حيث يملك كل منهما في رصيده 6 ألقاب.. وسبق وأن توج ديوكوفيتش بلقب أستراليا المفتوحة من قبل أعوام 2008 و2011 و2012 و2013 و2015 و2016، وواصل سجله المميز حيث لم يسبق وأن خسر نهائي أستراليا المفتوحة من قبل في 7 مباريات خاضها.

كما انفرد النجم الصربي بالمركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات الأربع الكبرى، برصيد 15 لقبًا، بعدما فض الشراكة مع الأمريكي بيت سامبراس الذي يملك في رصيده 14 لقبًا، ويتصدر تلك القائمة السويسري روجر فيدرر بـ20 لقبًا ومن خلفه نادال بـ17 لقبًا. وأحرز ديوكوفيتش بالتالي آخر 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، بعدما توج بلقبي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة العام الماضي.

وفي حال توج بلقب رولان جاروس هذا العام، فسيكرر إنجازاه التاريخي عندما توج بكل الألقاب الـ4 الكبرى على التوالي، حيث حقق هذا الإنجاز بين بطولتي ويمبلدون 2015 ورولان جاروس 2016.

وتواصلت معاناة رافائيل نادال مع بطولة أستراليا المفتوحة، حيث توج باللقب مرة واحدة فقط في عام 2009، ومن ثم عانى كثيرًا في المباريات النهائية التالية حيث خسر نهائي 2012 أمام ديوكوفيتش ونهائي 2014 أمام ستان فافرينكا، ونهائي 2017 أمام فيدرر، وأخيرًا نهائي هذا العام أمام النجم الصربي.. وفشل نادال بالتالي في أن يصبح ثالث لاعب في التاريخ والأول في العصر الحديث، الذي يتمكن من الفوز بكل لقب من البطولات الأربع الكبرى مرتين على الأقل.