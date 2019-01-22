  • الثلاثاء , 22 يناير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الخدمات النيابية تطالب الادعاء العام بالتحقق من هدر المال العام في عقود الانترنت

الخدمات النيابية تطالب الادعاء العام بالتحقق من هدر المال العام في عقود الانترنت

شؤون عراقية
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انخفاض اكثر من 75 من الإيرادات بعد الشراكة مع سيمفوني
بغداد – الصباح الجديد:
طالبت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، هدى سجاد، امس الثلاثاء، الادعاء العام بالتحقق من عقود الشركة العامة للاتصالات، مبينة ان ملف الاتصالات بالتزامن مع تشريع قانون الموازنة العامة يشهد تناقصا ملحوظا بالايرادات المالية.
وقالت سجاد في مؤتمر صحفي من داخل البرلمان تابعته الصباح الجديد، ان “ملف الاتصالات بالتزامن مع تشريع قانون الموازنة العامة يشهد تناقصا ملحوظا بالايرادات المالية” موضحة ان “ايرادات الشركة العامة للاتصالات شهريا تصل الى 14 مليار دينار عراقي مايقارب 12 مليون دولار”.
واضافت مع “دخول عقد الشراكة مع شركة سيمفوني ايرثلنك حيز التنفيذ، انخفضت ايرادات الشركة لتصل الى 3 مليار دينار عراقي” مبينة ان “هناك هدرا واضحا بالمال العام على ضوء الدور التشريعي والعمل الرقابي لمجلس النواب واللجنة لمتابعة قطاع الاتصالات”.
وطالبت سجاد، “الادعاء العام بالتقصي عن عقد الشراكة بين الشركة العامة للانترنت وشركة سيمفوني ايرثلنك الاماراتية والاسراع بالتثبت من الحقائق والوقوف على الشكاوى والدعاوى التي اعدتها اللجنة النيابية”.
واكدت، “ضرورة تشييد بوابات النفاذ الالكترونية التي تعد صمام الامان الرئيسي للسيطرة على سعات وحزم الانترنت” مضيفة ان “اللجنة بصدد تشريع المظلة القانونية لوزارة الاتصالات وهيئة الاعلام وقانون الاتصالات والمعلوماتية للنهوض بعمل الوزارة والهيئة بشأن تعضيد الايرادات الحكومية للفترة المقبلة”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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