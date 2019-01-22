تحقيق نسبة انجاز 70 % في المرحلة الثانية لتطوير نهر العشار في البصرة

جسور ونافورات متطورة وأستراحات وأعمال زراعية وإنارة متميزة

البصرة _ سعدي السند :

بلغت نسبة الأنجاز في المرحلة الثانية لمشروع تطوير نهر العشار وسط البصرة 70% بعد انجاز المرحلة الأولى التي تضمنت الكثير من الأعمال التي تحققت وبشكل واضح للمواطن الكريم من خلال الفعاليات الهندسية والفنية التي تضمنتها الأعمال في تطوير النهر و بطول 10 كم وتسير كل الفعاليات بشكل دقيق ومخطط له.

الأعمال تسير بأنسيابية عالية

أعلن ذلك لـ»الصباح الجديد» مدير المشروع المهندس كاظم عبدالرزاق ، مضيفا ان هذا المشروع الذي تنفذه وزارة النفط وبمتابعات ميدانية من الوزارة ومن شركة نفط البصرة ومديرها العام المهندس احسان عبدالجبار وملاك الشركة وبوجود عدد من اللجان الممثلة للدوائر الخدمية ذات العلاقة في مدينة البصرة للتعامل مع شتى الفعاليات بالشكل المطلوب لتسير الأمور بأنسيابية عالية .

وقد تضمنت المرحلة الثانية تنفيذ أعمال المحجرات الحديدية واستبدال القالب الجانبي (الكيربر) والجلسات الكونكريتية المدرجة وتغليفها بالحجر واكمال الجدران الساندة من الحجر وربط الجدران المعدنية بأستعمال المقاطع الحديدية والاسلاك المعدنية الخاصة مع اعمال صبغ الجدران المعدنية الساندة كذلك تم العمل بتطبيق الارصفة بمادة الحجر الطبيعي (البازلت) بنسبة 35% من الكمية الكلية هي قيد التنفيذ وهي 12 الف م2 تنجز نهاية شهر شباط المقبل .

انشاء جسور مشاة ذات طراز معماري حديث

اما الفقرات التي هي قيد التنفيذ فقد قال عنها مدير المشروع انها تتضمن انشاء جسور مشاة ذات طراز معماري حديث وعددها ثلاثة وأحد هذه الجسور يقع مقابل نادي الجنوب الرياضي والثاني يربط بين سوق المغايز وسوق حنا الشيخ اما الثالث فهو بمدخل النهر قرب مدينة الالعاب وعندنا اعمال انشاء شلالات داخل نهر العشار وعددها اثنان قرب سوق المغايز وانشاء جلسات استراحة على جانبي النهر وعددها (8) وهي في طريقها للأنجاز .

الكهرباء والأنارة والجسور وأحواض سقي المزروعات

وعن الاعمال الكهربائية قال المهندس كاظم عبدالرزاق ان هذه الاعمال تخص الانارة وهي منجزة الان بنسبة 30% اضافة الى اعمال احواض السقي الخاصة بالمزروعات وعددها سبعة احواض وعلى طول القاطع وحجم الحوض الواحد 18م3 والانابيب المغذية لها ومحطة ضخ مياه السقي وهي منجزة بنسبة 100% واعمال الزراعة ستكون في كل ثمانية امتار حوض زراعة مع الانارة الارضية للأشجار ويشمل العمل ايضا صيانة وتأهيل جسور السيارات وعددها 9 وجسور المشاة وعددها 5 .

تشغيل ناظم نهر العشار لغرض ادخال الماء من شط العرب

وأوضح عبدالرزاق ان اجتماعا تم في مقر مجلس محافظة البصرة لتحديد مسؤوليات الدوائر الساندة لشركة نفط البصرة في اعمال مشروع تطوير نهر العشار وتم تكليف مديرية الموارد المائية للقيام بتشغيل ناظم نهر العشار لغرض ادخال الماء من شط العرب الى داخل النهر وأخراجه بأتجاه نهر الخندق وهذه هي احدى الاساسيات التي تم تنفيذ مشروع نهر العشار بموجبها حيث قامت شركة نفط البصرة بأعمال كري نهري العشار والخندق وجاءت المرحلة الثانية التكميلية بأدخال المياه الى داخل النهر وتغيير نوعية المياه فيه وهي فقرة اساسية مهمة لأنجاح المشروع.