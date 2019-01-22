شرطة الطاقة تؤكد التهريب الكبير للنفط ومشتقاته

صادرنا 930 صهريجاً خلال العام الماضي

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت قيادة شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية امس الثلاثاء ، عن تهريب “كبير جداً” للنفط والمشتقات النفطية.

وقال مدير اعلام شرطة الطاقة المقدم احمد فاخر في تصريحات صحفية ان “موضوع التهريب كبير جداً ولدينا 3 محافظات داخل إقليم كردستان، هن خارج نطاق صلاحياتنا وتوجد شرطة داخل الإقليم هي المعنية بهذا الملف”.

وأضاف “نحن لسنا مخترقين ونبذل جهداً غير موجود بكل الدوائر الأمنية كون عملنا واسع جداً يمتد من الشمال الى الجنوب” ، مؤكدا “لا ننكر وجود تهريب وخرق للأنابيب” مشيرا “الى الآن صادرنا 930 صهريجاً خلال 2018 والقينا القبض على سائقيها ولا نستطيع تحديد الجهات التي تقف ورائها والقضاء والتحقيق هو يثبت ذلك”.

وبين “نحن نحقق على مستوى الصهريج فقط من أين أتى والى أين يتجه، والقضاء هو الذي يصل الى الأشخاص الذين خلف التهريب”.

مشيرا الى ان “بعض الأحيان الذي يقوم بهذه الاعمال لديهم عيون ويرصدون تحركاتنا ومرات نجد فقط الاليات فالاراضي مفتوحة ونرى الانبوب المعد للتهريب ممدود لنحو 1000 متر”.

وطالب “من الجميع بالإبلاغ عن عمليات التهريب للكشف عن هذه الحالات وسنعاهد جميع المواطنين على الضرب بيد من حديد على المهربين”.