رحلة نحو الصدارة .. كيف أصبح الخليج العربي مركزاً عالمياً للبتروكيماويات

د. عبد الوهاب السعدون

عن دار الساقي للطباعة والنشر والتوزيع، صدر كتاب ( رحلة نحو الصدارة) يتحدث عن قصة بروز الخليج العربي كأحد أهم مراكز إنتاج البتروكيماويات في العالم، يستعرض هذا الكتاب قصّة تجربة تنموية ناجحة كانت دول الخليج العربية مسرحاً لها، وهي قصّة رؤية ومغامرة اتّسمت بقدر كبير من الجرأة، وبين سطورها حكاية نجاح يجسدها بروز منطقة الخليج العربي خلال عقود قليلة كأحد أهم مراكز إنتاج البتروكيماويات في العالم.

سرد قصة نشأة هذه الصناعة والتحديات وحملات التشكيك التي تعرضت لها داخلياً وخارجياً من شأنه تقديم دروس سخية تجعل التاريخ رافعة وطاقة إضافية تحرّض الأجيال الجديدة على بلورة طرق مبتكرة لمواجهة التحديات والتعامل مع وقائع جديدة تواجه هذه الصناعة حاضراً ومستقبلاً، مستفيدين من الذاكرة لتحقيق إنجازات جديدة في رحلة ليس لها خط نهاية.

يشغل الدكتور عبد الوهاب السعدون منصب الأمين العام لـ’الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات‘ (جيبكا) منذ عام 2009، وله مسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من 25 عاماً شغل خلالها مناصب قيادية في قطاعي البتروكيماويات والطاقة في منطقة الخليج العربي، كان آخرها ترؤسّه قطاع الطاقة في ’الهيئة العامة للاستثمار‘ في المملكة العربية السعودية.

يحمل الدكتور السعدون شهادة الدكتوراه في الكيمياء الصناعية من كلية ’كينجز كوليدج‘ في جامعة لندن في المملكة المتحدة، وهو أيضا خريج ’برنامج الإدارة العامة‘ (GMP3) من كلية الأعمال في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة.

للدكتور السعدون إسهامات فكرية باللغتين العربية والإنكليزية عبر عدد من الأبحاث والدراسات ذات الصلة بصناعة البتروكيماويات الخليجية، وهي منشورة في الدوريات المحكّمة والصحف العربية.

* كاتب ذو مسيرة مهنية ناجحة على مدى 25 عاماً