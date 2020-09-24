شركة “«أور«“ تجهـز النجـف وشمـال الناصريـة بالأسلاك والقابلـوات الكهربائيـة

الفـارس توقـع (١٦) عقـداً لتأهيـل وحـدات تصفيـة الميـاه فـي البصرة

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلـن مدير عام شركة أور العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس حيـدر سهـر الحسينـاوي عن قيام شركته بتجهيز شركات توزيع كهرباء النجف وتوزيع كهرباء شمال الناصرية بمنتجاتها من الأسلاك والقابلوات الكهربائيـة .

وقـال المدير العام في تصريحات صحفية أن شركته جهزت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب / فرع شمال الناصرية بأسلاك هوائية وقابلوات مختلفة الأحجام والقياسات وفق العقد المبرم بين الطرفين شملت أسلاك هوائية AAC قياس ( ٧٠ ) ملم بطول ( ٢٥ ) كلم وقابلو كهربائي قياس ( ١٥٠ × ١ ) ملم عادي بطول ( ٢ ) كلم إضافة إلى أسلاك هوائية معلقة ACSR قياس ( ٢٠ × ١٢٠ ) ملم٢ بطول ( ١١ ) كلم ، مضيفاً بأن الشركة جهزت أيضاً كهرباء توزيع النجف بأسلاك ( ٢١٠ \ ٣٥ ) بطول ( ٥٠ ) كم وأسلاك ( ١٢٠ \ ٢٠ ) بطول ( ١٠ ) كم وقابلو ( ١٥٠ × ١ ) بطول ( ٢ ) كم وريفي ( ١٦ × ٤ ) بطول ( ٣,٨٦٣ ) كم وريفي ( ١٦ × ٣ + ٧٠ + ١٢٠ ) بطول ( ٣,٤٤٣ ) كم وقد تم تأجير ثلاث تريلات لغرض إيصالها إلى كهرباء الوسط / فرع النجـف .

وأشـار إلى أن الشركة تنتج وفق أعلى مقاييس السيطرة النوعية العالمية وأن منتجاتها ذات مواصفات عالية من حيث الجودة والمتانة ، مؤكداً حرص الشركة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية وسرعة الإنجاز ضمن المواعيد المحددة حيث سبق وأن جهزت ثلاثة عقود لدوائر مختلفة خلال الأسبوع الماضي .

على صعيد اخر وقعـت شركة الفارس العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ( ١٦ ) عقداً مع محافظة البصرة لإعادة تأهيل وتجهيز وحدات تصفية المياه في مناطق متعددة بالمحافظـة .

واوضح مدير عام الشركة المهندس صبـري عـادي صالـح أن ملاكات الشركة باشرت بتسلم المواقع وتنفيذ العمل حيث سبق أن نفذت مشاريع وأعمال مماثلة ومتكاملة في مشروع المدينة الرياضية بمحافظة البصرة ، لافتاً إلى أن للشركة باع طويل في تصنيع وتنفيذ وحدات تصفية المياه بمواصفات عالمية وللسعات ( ١٤ ، ٢٥ ، ٣٦ ، ٥٠ ، ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٤٠ ، ٤٠٠ ، ٥٠٠ ، ٦٠٠ ، ٨٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٢٠٠ ، ١٥٠٠ ، ولغاية ٣٠٠٠ ) متر مكعب /ساعة ، موضحاً بأن الشركة نفذت مشاريع عديدة في مجال وحدات تصفية المياه ولجميع المحافظات كونها الشركة الوحيدة التي تنفرد وتختص بهذا المجـال .

من جانبها نظمـت هيئة البحث والتطوير الصناعي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن ومن خلال المركز العراقي للتآكل التابع لها وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وشركة انجي فارما ورشة عمل حول الأجهزة الخاصة بتنقية الهواء من الغبار والبكتريا والروائح والغازات المتطايرة والفايروسات المحمولة جواً وإمكانية إستعمال هذه الأجهزة في غرفة العمليات والمستشفيات وقاعات الإجتماع بحضور ممثلين عن شركة انجي فارما وهي شركة متخصصة في هذا المجال وممثلين عن الدوائر المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

واستعرض مدير المركز العراقي للتآكل المهندس طارق أحمـد ملاحظات تخصصية حول هذا المجال وناقش الحاضرون كافة الملاحظات المطروحة بمهنية عالية وقد أبدت شركة انجي فارما إمكانية تنظيم ورشة عمل في مقر هيأة البحث والتطوير الصناعي لعـرض نشاطاتهـا فـي هـذا الـمجـال‏ .