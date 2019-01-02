“العدل” أفرجت عن 6115 نزيلاً خلال العام المنصرم

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة العدل امس الأربعاء، إطلاق سراح 6115 نزيلاً من جميع السجون التابعة لدائرة الإصلاح العراقية خلال عام 2018.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “العدد الكلي بلغ 6115 نزيلاً بينهم 553 نزيلة من ضمنهم 1367 مشمولين بقانون العفو العام، حيث قطعت دائرة الإصلاح العراقية أشواطاً كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الأرشفة الالكترونية والذي يتيح إمكانية تحديد النزلاء المنتهية أحكامهم القضائية بما يسهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح”.

وأضافت الوزارة أن “دائرة الإصلاح العراقية اتخذت خلال العام الماضي تدابير وإجراءات جديدة اسهمت في تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء أمام المحاكم”.

متابعاً أن «ملاكات التسفير، ونقل النزلاء، واللجان القانونية، والآليات، والحراسات والطوارئ، تعمل يوميا لساعات متأخرة تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية ذات العلاقة والتسريع بإجراءات اطلاق سراح النزلاء».