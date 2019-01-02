6 مليارات واكثر من 99 مليون دولار إيرادات النفط للشهر الماضي

من تصدير ما يزيد على من 115.5 مليون برميل

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة النفط، امس الاربعاء، مجموع صادراتها لشهر كانون الاول الماضي، مبينة أن المعدل اليومي للصادرات عبر المنفذ الشمالي بلغ 99 الف برميل يوميا.

وقالت المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان لها تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه “وبحسب الإحصائية الأولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام من الحقول النفطية في جنوب ووسط وشمال العراق 115 مليوناً و517 الفاً و974 برميل”.

واضاف ان “مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 112 مليون و450 ألفاً و367 برميل، فيما بلغ مجموع الكميات المصدرة من الحقول الشمالية عبر ميناء جيهان التركي 3 ملايين و67 ألفاً و607 براميل” ، لافتا الى أن “المعدل اليومي للصادرات النفطية من جنوب البلاد بلغ 3,726 مليون برميل، فيما بلغ المعدل اليومي للصادرات عبر المنفذ الشمالي 99 الف برميل” .

واشار جهاد الى ان “الايرادات المتأتية من هذه الصادرات بلغت 6 مليارات و99 مليوناً و662 ألف دولار “، مشيرا الى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 52,803 دولاراً”.

وكانت وزارة النفط قد اعلنت مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليون و895 الف و342 برميلا، بإيرادات بلغت 6 مليارات و175 مليونا و617 الف دولار.