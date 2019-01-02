إنتاج الغاز السائل جنوبي البلاد يقترب من 5000 طن في اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة النفط امس الاربعاء إرتفاع إنتاج الغاز السائل في جنوب البلاد الى معدل أكثر من 4 الآف طن في اليوم.

وأورد المتحدث بإسم الوزارة، عاصم جهاد، في بيان تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، “إرتفاع انتاج الغاز السائل لشركة غاز البصرة في جنوب البلاد الى معدلات غير مسبوقة، تجاوزت معدل 4 الآف و814 طناً في اليوم، وهي خطوة مهمة لتعزيز الانتاج الوطني من وقود الغاز السائل وصولاً للاكتفاء الذاتي من جهة، وتعزيزاً للصادرات الخارجية من جهة أخرى، وبما يحقق أعلى مردود مالي”.

وأضاف جهاد، ان “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ثمن جهود العاملين في شركة غاز البصرة”.

مطالباً إياهم «بالمضى قدماً لتنفيذ خطط الوزارة بالاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتحويل الطاقة المحروقة الى طاقة منتجة ومفيدة تعزز من القدرات المالية والاقتصادية للبلاد».