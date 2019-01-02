نهاية 2020 موعد التعداد السكاني المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

حددت وزارة التخطيط امس الاربعاء، نهاية عام 2020 موعدا للتعداد السكاني المقبل، مبينة انها وجهت بتوفير جميع الإمكانات المحلية والدولية لإنجاح التعداد.

وقال وزير التخطيط نوري صباح الدليمي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “موعد التعداد العام للسكان سيتم البدء به نهاية عام ٢٠٢٠” ، مضيفا انه “وجه بمباشرة الاستعدادات الفعلية لذلك، وتوفير جميع الإمكانات المحلية والدولية لإنجاح التعداد”.

وكانت وزارة التخطيط اعلنت في عام 2013 ان الاسباب التي تقف وراء عدم تنفيذ التعداد العام للسكان في العراق، اسباب سياسية وليست فنية او ادارية .

يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق كان في العام 1997، وأظهر أن عدد السكان يبلغ نحو 19 مليون نسمة باستثناء محافظات إقليم كردستان، إذ قدر مسؤولون حينها عدد نفوس الإقليم بثلاثة ملايين نسمة.