سائرون يستبعد إكمال الكابينة الوزارية ما لم تستبدل أسماء المرشحين فيها

بغداد – الصباح الجديد:

دعا النائب القيادي في تحالف سائرون، رائد فهمي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى تدقيق مرشحيه المتبقين” مستبعداً “إكمال التشكيلة الحكومية اذا لم تستبدل الأسماء للوزارات المتبقية”.

وقال فهمي : “ربما لا يدعو عبد المهدي الى عقد جلسة تشكيلة الكابينة الحكومية اذا عرضت ذات الأسماء، ويجب ان لايستغرق إكمال الكابينة وقتاً أكثر لأن الوزارات المتبقية ليست بالوزارات الكثيرة”.

ودعا عبد المهدي الى ” توخي الدقة في الترشيحات المقبلة وتلافي الأخطاء التي حصلت مع مرشحات وزارة التربية من خلال تمحيص وفحص المعلومات والخلفيات السياسية لكل مرشح، لتجنب وضع ( انفسنا ) بهذا الموضع مجددا”.

وأضاف فهمي “الى الان لم نطلع عل جدول اعمال الجلسة المقبلة ونستبعد ان تتضمن اكمال التشكيلة الحكومية”.

لافتا الى «عقد الجلسة في حالة واحدة اذا ما استبدل رئيس الوزراء الأسماء الخاصة بالوزارات المتبقية».

يشار الى ان 3 وزارات في حكومة عادل عبد المهدي لا زالت شاغرة وهي الداخلية والدفاع والعدل بسبب استمرار الخلافات السياسية على المرشحين.

وربما تضاف وزارة التربية الى الوزارات الشاغرة بعد تقديم الوزيرة شيماء الحيالي إستقالتها لعبد المهدي بسبب كشف انتماء شقيقها وزوجها لعصابات داعش الارهابية.