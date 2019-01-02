143 مشروعاً متلكئاً في النجف الاشرف تتوزعها 12 وزارة

كشفتها هيئة النزاهة بعد 72 زيارة ميدانية

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت هيأة النزاهة، عن المشاريع المُتلكِّئة في محافظة النجف التي تمكَّن أحد فرقها، الذي انتقل للمحافظة، من رصدها وتوثيقها في إطار عملها بالتحرِّي والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة في جميع المحافظات؛ موضحة أنَّ عددها بلغ 143 مشروعاً، منها 10 مشاريع تمَّ فتح قضايا جزائيَّةٍ فيها”.

وذكر تقرير للنزاهة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “المشاريع المُتلكِّئة التي تمَّ فتح قضايا جزائيَّةٍ فيها البالغ عددها 10 مشاريع، أبرزها مشروع إنشاء المدينة الثقافيَّة ضمن مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلاميَّـة لعام 2012، ومشاريع مجمعات ماء، ومحطة معالجة المياه الثقيلة في الكوفة، ومجاري الأحياء في المشخاب، فضلاً عن إنشاء فندق خمس نجوم من قبل إحدى الشركات التركيَّـة، ونفق في الكوفة وبناية لمجلس المحافظة، ومشروعي تجهيز الكاميرات الأمنيَّـة ومختبر الأدلة الجنائيَّـة في المحافظة”.

وأكد التقرير، أن “المشاريع المُتلكِّئة مُوزَّعة بين 12 وزارةً وجهةً غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ، تمَّ رصدها عبر القيام بـ 72 زيارةً ميدانيةً إلى مواقع عمل تلك المشاريع،” لافتاً إلى أنَّ “حصة وزارة التربية من تلك المشاريع بلغت 41 مشروعاً شملت هدم وإعادة بناء وإنشاء 45 مدرسةً وروضة أطفالٍ وبناية معهد إعداد المُعلِّمات في المشخاب” مشيراً إلى “وجود أربعة مشاريع لإنشاء المستشفيات، بينها مستشفيان بسعة 50 سريراً لكلٍّ منهما في قضاء المشخاب وناحية الحريَّـة”.

وأشار التقرير إلى “مشاريع وزارة الإسكان والإعمار والبلديَّـات البالغ عددها 37 مشروعاً شملت إنشاء ماء النجف – الكوفة الجديد بسعة 16 الف متر مكعب في الساعة، وتجهيز ونصب وتشغيل وحدة تحلية مياه لقرى بحر النجف، ووحدة مائيَّة مجمعة مع الخط الناقل والأنابيب، إضافة إلى إنشاء خمسة مجمعات ماء مع الخط الناقل والشبكة ومناقلة مجمع ماء من ناظم المشخاب مع الشبكة بطول 9,5 كم، مع تنفيذ شبكات مياه الأمطار والمياه الثقيلة ومحطات الرفع، وإنشاء الخطِّ الناقل للمجاري من محطة الرفع إلى محطة المعالجة ووحدة معالجة لمياه الصرف الصحيِّ في مركز المحافظة والكوفة والمشخاب”.

وتطرَّق إلى «المشاريع الاستثماريَّـة المتلكِّئة البالغ عددها 38 مشروعاً، والتي تمَّ سحب العمل منها، إذ تضمَّنت إنشاء سبعة مجمعاتٍ سكنيَّةٍ يضمُّ أحدها 22 الف وحدة سكنية، وثلاث مدنٍ سياحيَّةٍ وترفيهيَّةٍ،ومدينة ألعابٍ مائيَّةٍ، وتسعة فنادق ومطاعم وكازينوهات وقاعة مؤتمرات، فضلاً عن إنشاء أربعة معامل لإنتاج الإسمنت والألواح والأقنية العازلة والأدوية» مُضيفاً، أنَّ «المشاريع المتلكئة شملت إنشاء مستشفى عامٍّ وعيادات طبية، ومشروع قطار المونوريل، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائيَّة، ومشروع زراعي متكامل، ومزرعة نموذجية، ومجمع تجاري ومطبعة، وتعاقدعلى إنشاء تلك المشاريع شركات من بريطانيا وكندا وإسبانيا وتركيا ولبنان والكويت، إضافة إلى الشركات المحليَّـة».

يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أعلنت عن مجمل المشاريع المتلكئة في عددٍ من المحافظات التي تمَّ رصدها من قبل فرقها التحقيقيَّة التي تتولى مهمَّة تصنيف القضايا الجزائيَّة من حيث أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة.