العمل تسترد أكثر من (١٧) مليار دينار خلال عام ٢٠١٨

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان مجموع المبالغ المستردة من المتجاوزين على رواتب الاعانة الاجتماعية خلال عام ٢٠١٨ بلغت اكثر من (١٧) مليار دينار.

وذكرت مدير عام دائرة صندوق الحماية الاجتماعية في الوزارة جاكلين صليوا ان المبالغ المستردة الى الصندوق بلغت أكثر من (١٧) مليار دينار خلال العام الماضي ٢٠١٨، مضيفة ان المبالغ المستردة لشهر كانون الأول الحالي بلغت (١،٧٧٤،٩٥٢،٣٦٤) دينارا، وأن المبالغ المستردة من المتجاوزين على رواتب الإعانة الاجتماعية شملت بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان.

وبينت المدير العام ان دائرة الصندوق مستمرة في استرداد الاموال من المتجاوزين على الاعانة وبوتيرة متصاعدة تنفيذا لتوجيهات الوزير الدكتور باسم عبد الزمان القاضية بضرورة الاسراع في انهاء ملف استرداد الديون وحسم الايقافات للحفاظ على المال العام وايضا اعادة اطلاق رواتب الاعانة للمتوقفة رواتبهم.

وكان مجلس الوزراء قد عدل القرار رقم (110) لسنة 2011 الخاص بمعالجة التجاوزات على رواتب الاعانة الاجتماعية ومدد بموجبه مدة تقسيط الدفع الى عشر سنوات بدلا من خمس.