الحكيم يؤكد ضرورة استعادة الثقة بالبرلمان ونواب يعتزمون تخفيض رواتب الموظفين

بغداد – الصباح الجديد:

أكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم أهمية المصلحة العراقية وإستعادة الثقة بمجلس النواب، في وقت تتجه اللجنة المالية النيابية الى تخفيض رواتب الموظفين.

ونقل بيان لمكتب السيد الحكيم تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس، تأكيد السيد عمار الحكيم خلال لقائه الشيخ صباح الساعدي رئيس كتلة تحالف الإصلاح والاعمار النيابية على ” أهمية تشريع القوانين المهمة والعمل على متابعتها من قبل الكتلة بما يخدم المصلحةَ العراقية”.

واضاف البيان ” تناول اللقاء أهمية العمل على استعادة الثقة بمجلس النواب العراقي، والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتأكيد على أهمية استكمال الكابينة الحكومية وتكليف وزراء أكفاء نزيهين أصحاب قدرة عالية على الإدارة”.

وأكد السيد عمار الحكيم بحسب البيان ” أهمية التواصل مع باقي الكتل السياسية والحفاظ على المشروع الوطني العراقي مع التشديد على المضي قُدماً في مأسسة تحالف الاصلاح والاعمار واستكمال كافة المتطلبات لذلك، فيما باركنا للشيخ الساعدي انتخابه رئيساً لكتلة الإصلاح والإعمار النيابية”.

وعلى صعيد معاكس، كشفت اللجنة المالية النيابية، امس الاربعاء عن توجه نيابي لتخفيض رواتب الموظفين التي تتجاوز المليون والمليوني دينار، لافتة الى انها تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن الموازنة وسعر برميل النفط الذي ستحتسب عليه.

وقال عضو اللجنة فيصل العيساوي في تصريح تابعته الصباح الجديد ” رواتب الدرجات الخاصة والموظفين اصحاب الرواتب المرتفعة تم تخفيض رواتبهم في اكثر من مرة، واليوم هناك توجه لتخفيض الرواتب الاعلى من مليون ومليوني دينار، بنسبة 5% و 10%”.

واضاف العيساوي، أن ” التخفيض يصب في مصلحة الميزانية الاستثمارية وابواب الموازنة الاخرى، لان الموازنة تذهب اغلبها الى الرواتب..

، وبالتالي فأن الاستقطاع سيحرك عجلة البناء والاستثمار ويقدم له مزيداً من الدعم”.

واوضح ان ” مقترحا تم تقديمه الى مجلس الوزراء لتخفيض سعر برميل النفط في الموازنة، حيث تنتظر اللجنة المالية النيابية ما سيقوله مجلس الوزراء بشأن سعر النفط في الموازنة “.