الشويلي محافظاً لبغداد و”دولة القانون” يحتج ويتذرع بعدم قانونية الجلسة

مجلس المحافظة اعلن قبل يوم ان لا تأجيل لموعد الانتخاب

بغداد – الصباح الجديد:

أنتخب مجلس محافظة بغداد امس الأربعاء، عضو المجلس عن كتلة الأحرار، فاضل الشويلي، محافظاً جديداً لبغداد، وفيما اعتبر مراقبون ان كتلة الاحرار انتزعت هذا المنصب من ائتلاف دولة القانون، طعن الأخير بنتيجة الانتخاب بدعوى ان جلسة الانتخاب ليس قانونية.

وكان رئس الجلسة عباس الحمداني، قال في مؤتمر صحفي عقده خلال فترة الاستراحة بعد انتخاب المحافظ الجديد، ان “المجلس انعقد اليوم لانتخاب محافظ ونائب محافظ، بعد فوز المحافظ السابق عطوان العطواني وجاسم البخاتي بعضوية مجلس النواب”.

وأضاف: “ونظرا لاكتمال كافة الاجراءات القانونية شرع مجلس المحافظة بعد اكتمال النصاب بالانتخاب وحظي عضو المجلس فاضل الشويلي بتصويت أغلبية أعضاء المجلس وإنتخابه محافظاً جديداً لبغداد”.

وفي رد سريع على النتيجة صرح عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون صادق الزاملي، ان الجلسة التي عقدها اعضاء المجلس من تحالف الاصلاح لانتخاب محافظ لبغداد “غير قانونية”.

, مشيرا الى ان الائتلاف سيتوجه الى المحكمة الاتحادية للطعن باجراءات انتخاب المحافظ الجديد.

وقال الزاملي في تصريح تابعته الصباح الجديد بعد ظهور نتيجة الانتخابات، ان “اعضاء مجلس محافظة بغداد الممثلين عن دولة القانون قدموا طلبا الى رئيس المجلس رياض العضاض بتأجيل جلسة انتخاب محافظ بغداد وتمت الموافقة عليه لذلك فان اعضاء دولة القانون لم يحضروا الجلسة اليوم”، مبينا ان ” جلسة اليوم غير قانونية لعدة اسباب اولها ان المحافظ السابق عن ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، لم يؤد اليمين الدستوري في مجلس النواب ليصبح نائبا، لذلك فهو مازال بمنصبه كمحافظ لبغداد “.

وكان ائتلاف دولة القانون يستعد لانتخاب محافظ لبغداد من داخل الائتلاف قبل ان تحصل كتلة الاحرار عليه، ذلك ان الزاملي قال في وقت سابق ان “ائتلاف دولة القانون والذي يمتلك نحو 21 عضوًا في المجلس من أصل 57 يبرم تحالفات وتفاهمات مع الكتل الأخرى لتنصيب محافظ جديد من الائتلاف”.

ويذكر في هذا الصدد ان مجلس محافظة بغداد كان اعلن في امس الأول الثلاثاء استكمال كافة الاجراءات القانونية لجسلة انتخاب المحافظ ونائبه الفني الأربعاء، مؤكدا عدم وجود اية طلبات لتأجيل الجلسة.

وقال رئيس لجنة الاعلام والثقافة بالمجلس رعد جبار الخميسي في تصريح تناقلته وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية، إن مجلس محافظة بغداد استكمل جميع استعدادته القانونية والادارية لجلسة انتخاب محافظ بغداد والنائب الفني التي سيتم عقدها يوم غد الأربعاء “.

واضاف الخميسي، أن ” المجلس لم يتلق اية طلبات بتأجيل الجلسة”، مؤكدا أن “جميع الكتل السياسية داخل المجلس راغبة في اجراء انتخاب المحافظ ونائبه”.

يشار أيضا الى ان مجلس المحافظة انتخب بالأغلبية عضو المجلس محمد الربيعي نائباً فنياً للمحافظ.