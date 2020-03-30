أوساكا: سنكون أقوى في 2021

طوكيو ـ وكالات:

لجأت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا، التي تظهر صورتها على ملصق أولمبياد طوكيو 2020، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن دعمها قرار تأجيل الألعاب الأولمبية إلى العام المقبل.

وفازت أوساكا ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 2018 وببطولة أستراليا المفتوحة في 2019 وكانت الشخصية المركزية في الفيديو الخاص بإطلاق شعار دورة طوكيو 2020 الرسمي، في الشهر الماضي.

وبعد أن امتد تأثير تفشي فيروس كورونا إلى شتى أنحاء العالم تقريبا، قررت الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية، تأجيل الدورة الأولمبية الصيفية.. وكتبت أوساكا (22 عاما)، عبر “تويتر”: “الكل يعرف ما تعنيه الألعاب الأولمبية بالنسبة لي ومدى الفخر الذي سأشعر به عند المشاركة فيها في بلادي”.

وأضافت المصنفة العاشرة عالميا: “بالطبع أشعر بخيبة أمل لعدم إقامتها في العام الحالي، لكننا سنكون على أهبة الاستعداد وأقوى من أي وقت مضى في 2021”.وزادت: “أنا أؤيد وبنسبة 100% قرار التأجيل الشجاع الذي أصدره رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي واللجنة الأولمبية الدولية”.

وأردفت: “في النهاية الرياضة ستوحدنا من جديد مرة أخرى وستكون معنا دوما. لكن هذا هو الوقت الذي يتعين أن تتكاتف فيه كل الشعوب من كافة الدول والخلفيات والأجناس من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. بالنسبة لي هذه هي الروح الأولمبية”.

واستطردت: “وإلى الشعب الياباني أقول.. حافظوا على صلابتكم وتماسكوا ودعونا نفتح أبواب بلادنا الجميلة أمام العالم في الوقت المناسب في 2021”.وختمت: “حافظوا على سلامتكم جميعا واهتموا ببعضكم البعض وأعطفوا على بعضكم البعض، وسنتجاوز هذه المرحلة”.

وولدت أوساكا في هايتي لأم يابانية وأب من هايتي، وترعرعت بعد ذلك في الولايات المتحدة، وهي أول آسيوية تحتل صدارة التصنيف الدولي لمحترفات التنس.