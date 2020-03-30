حواء الرياضية .. تحديات وطاقة إيجابية

علياء علي العتبي

عندما دخلت المرأة عالم الرياضة كان ضمن اهدافها تأكيد الذات، والطموح، الذي تتطلع به نحو ‏المساواة مع الرجل، لكن للبعدين الاجتماعي والاقتصادي الأثر في الحد من مشاركتها الفعالة في شتى ‏ألعاب هذا القطاع الحيوي، بيد أن هذا لم يمنع المرأة العراقية الرياضية ان تحقق طفرات نوعية أسهمت ‏في تربعها على منصات التتويج في سباقات دولية وقارية وإقليمية، إلى جانب المحيط العربي.‏

في الواقع ان الفوائد العديدة التي يجنيها الجسم البشري اثر ممارسته للنشاط الرياضي، فالرشاقة مطلوبة، ‏يقابلها ان ممارسة الرياضة للمرأة يسهم في تخليصها من أزمات صحية تتعلق في مشكلات القلب ‏والعضلات وغيرها. ‏

مرحى لبنت حواء، المعطاء، الطموح، التي تكون مربية ومبدعة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ولم ‏ترفع الراية البيضاء امام قلة الوعي في التوجه إلى الرياضة، سيما عند الكثير من ابناء جنسها، كما ان ‏هنالك ممن لم تجد من شريك حياتها دعما معنويا، وايضا يبقى للإعلام دورا في زيادة الطاقة الإيجابية ‏ممثلا في إقبال المرأة للجانب الرياضي. ‏

‏* مدربة لياقة بدنية وأيروبكس