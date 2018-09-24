عبد اللطيف رشيد: وقفت ضد الاستفتاء ورئيس الجمهورية لكل العراقيين وليس لحزبه

بغداد – الصباح الجديد:

ضيفت المجموعة البغدادية للتنمية المجتمعية بالتعاون مع نادي الصيد العراقي الدكتور عبد اللطيف رشيد المرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق في لقاء مفتوح وحوار حول مشروعه الانتخابي وتوجهاته السياسية للدورة الرئاسية المقبلة

وقال الدكتور رشيد: “لا بد من العمل على اصدار القوانين المهمة التي لم تصدر لحد الان مثل قانون (النفط والغاز ) وان الموزائيك العراقي قوة وثراء لا ضعف ويجب العمل على الإفادة من هذا التنوع الثقافي والعرقي”

وأضاف:” انا لست ضد الاستفتاء ولكن الاستفتاء وسيلة وليس غاية وكذلك فان اختيار الوقت لاستفتاء كردستان لم يكن ملائماً ولم يتم التنسيق مع المركز ولهذا وقفت ضده وأشار الى ان الطائفية كلمة جديدة عليَ لذا رشحت نفسي خارج الأحزاب بالرغم من كوني قيادي داخل الاتحاد الوطني الكردستاني لأنني أؤمن بان الرئيس العراقي لا يجب ان يخضع الى ضغط حزبي أيا كان مصدره لأنه سيكون رئيس العراق بكل طوائفه علما بان الاتحاد الوطني رحب بترشيحي من خارجه”

واكد رشيد ايمانه بالديمقراطية وسلطة مجلس النواب وقال ان “من سيختار الرئيس هم النواب وانا اؤمن بهم وبدورهم واقبل باختيارهم “.

وأشار الى ان “المثقفين العراقيين مظلومون بشكل عام والفن التشكيلي العراقي معترف به بالخارج ولكنه لا يحظى بالاعتراف نفسه من الداخل وقد خصصت منزلنا العائلي كمتحف للفن التشكيلي”

وقال أيضا:” ادعوكم بعدم النظر الى الماضي والعمل من اجل المستقبل، فالعراقيون يستحقون الحياة والاستقرار وسأعمل من اجل كل العراق “.

وادار اللقاء الأستاذ شوقي عبد الأمير، واسهم الحاضرون بمشاركتهم الفعالة وأثنوا على طريقة وشفافية الإجابة وحسن الإدارة