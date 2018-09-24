الحكومة تعتزم معالجة التجاوزات على الأراضي الاستثمارية والقبض على المتجاوزين

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ، اليوم الاثنين، عزم الحكومة على معالجة التجاوزات على الأراضي المخصصة للاستثمارات وبحلول عملية.

واورد بيان للامانة تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان العلاق قال خلال ندوة نقاشية عُقدت برعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن “إزالة التجاوزات عن الأراضي مسؤولية الحكومة، ولا بد للقانون والأجهزة الأمنية ان يؤدوا دورا واضحا في ذلك”، مشيرا الى ان “اللجنة التي شُكلت في هذا الاطار هدفها حل التجاوزات وتوفير الارتباط المباشر مع الجهات المعنية لمساعدة المستثمر على انجاز مشروعه دون معرقلات”.

وأكدت امانة بغداد بحسب البيان ان “التجاوزات تمثل العائق الأهم والابرز للمشاريع الاستثمارية التي تعول عليها الدولة، لتسهم في توفير الخدمات وحل الازمة السكنية وغيرها”.

وتابع البيان ان “رئيس غرفة التجارة العراقية استعرض جملة توصيات تمت مناقشتها مع الحاضرين، لتنضيجها ورفعها الى مجلس الوزراء بواسطة الأمين العام مهدي العلاق”.

واشار الى ان ” التوصيات نصت على تفعيل او تشكيل فوج من قبل قيادات العمليات في بغداد والمحافظات من اجل إزالة التجاوزات على الأراضي الاستثمارية، وتوجيه الدوائر الخدمية بعدم تجهيز المتجاوزين بالخدمات.

، والتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لإقرار عائدية الأرض المتعاقد عليها، وإصدار أوامر بإزالة التجاوزات، والايعاز الى قيادة عمليات بغداد بالقبض على المسيئين من المتجاوزين بأمر قضائي”.

هذه الندوة انعقدت بحضور ممثلين عن امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ودائرة العقارات والجهات الحكومية المعنية الأخرى، فضلا عن المستثمرين الذين يعانون من التجاوز على الأراضي المتعاقد عليها.