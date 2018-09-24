الإعدام والمؤبد لثلاثة إرهابيين ومؤبد آخر بحق سارق ومهرب للنفط الخام

بغداد ـ الصباح الجديد:

قضت محكمة جنايات ذي قار، امس الاثنين، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابيين اثنين مع الحكم بالسجن المؤبد على إرهابي آخر بعد إدانتهم بارتكاب جرائم مختلفة في محافظتي الأنبار وديالى.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “محكمة جنايات ذي قار نظرت قضايا مدانين اثنين وحكمت عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت بعد قتلهم اثني عشر مواطنا بدوافع إرهابية في منطقتي عنة والجزيرة التابعتين لمحافظة الأنبار”.

وأضاف بيرقدار أن “المحكمة نظرت قضية احد المدانين وحكمت عليه بالسجن المؤبد بعد اشتراكه بتفجير منازل في مدينة الوجيهية التابعة لمحافظة ديالى”.

واشار المتحدث الرسمي الى ان “الاحكام صدرت وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

وعلى صعيد الجريمة الاقتصادية، اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن المؤبد بحق مدان قام بتهريب النفط الخام في منطقة جرف النداف.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن “المحكمة الجنائية نظرت دعوى احد المدانين بتهريب النفط”.

، لافتا إلى أن “المدان اعترف بسرقة النفط الخام بعد قيامه بعمل ثقب في احد أنابيب النفط المارة بالقرب من منزله في منطقة جرف النداف ونصب مضخة فوقه”.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد بحق المدان وفقا لأحكام المادة السادسة/1 من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008”.