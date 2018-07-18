الإعمار تشارف على إنجاز طريق محمد القاسم في البصرة

حققت نسبا متقدمة بلغت 85 % من المشروع

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن تحقيق نسب انجاز متقدمة بلغت 85% من مشروع طريق محمد القاسم في محافظة البصرة , لصالح وزارة النفط (شركة نفط الجنوب)وبكلفة اجمالية بلغت اكثر ٨،٢ مليارين و800 مليون دينار.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان شركة اشور العامة احدى تشكيلات الوزارة انجزت 85% من مشروع طريق محمد القاسم الذي يعد من المشاريع الخدمية المهمة في المحافظة كونه يسهل عملية نقل الشاحنات والآليات من مصفى الشعيبة إلى المناطق الأخرى وبالعكس مما ينعكس إيجاباً على عملية نقل الحمولات وانسيابية المرور في تلك المناطق التي يمر بها الطريق .

وتابع المركز الاعلامي ان الاعمال تشمل تنفيذ مقطع السيطرة الامنية ضمن المشروع بعد ان اكتملت مرحلة الصب الكونكريتي للارضية بسمك 25 سم بعدها فرشت طبقة اسفلت وبارتفاع 12 سم كأساس وفرش طبقة اسفلتية رابطة بسمك 8 سم ، والعمل مستمر في جميع مقاطع المشروع الاخرى من اجل انجازه بوقته المحدد.

يذكر ان شركة اشور سبق ان انجزت العديد من المشاريع المهمة في المحافظة منها شوارع الامن الداخلي وطريق المكينة وكذلك عدد من الساحات والطرق داخل مصفى الشعيبة وغيرها من الطرق التي اسهمت في تطوير الواقع الخدمي والعمراني.

كما باشرت الوزارة بتنفيذ مشروع جسر الرفاعي الحديدي في محافظة ذي قار وبكلفة مليار دينار.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان شركة المعتصم العامة احدى تشكيلات الوزارة باشرت بتنفيذ اعمال مشروع جسر الرفاعي الحديدي بطول 96م وعرض 9م الذي يعد من الجسور المهمة في المحافظة ، مبينا أن العمل تضمن تنفيذ أعمال الركائز للجسر مع أرصفة مشاة من الجانبين بعرض 1م لكل جانب .

الى ذلك اعلنت الوزارة مواصلة تنفيذ اعمالها في مشروع بناية المنتجات النفطية الواقع في محافظة كربلاء المقدسة لصالح وزارة النفط ، وان الملاكات الهندسية والفنية في شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية احدى تشكيلات الوزارة تواصل تنفيذ اعمال مشروع المنتجات النفطية وبكلفة تعاقديـة بلغت اكثر من (6) مليارات ديـنار.

كما واصلت الوزارة العمل في مشروع إعادة أعمار إعدادية صناعة الصقلاوية في محافظة الانبار , بكلفة بلغت اكثر من مليار دينار.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان شركة الفاو العامة احدى تشكيلات الوزارة انجزت 75% من مشروع اعادة اعمار مدرسة الصقلاوية التي تتكون من بناية بـطابقين وتضم صفوف ومختبرات ومخازن وبناية الإدارة فضلا عن الإعمال الصحية والكهربائية كافة , مبيناً ان الإعمال الحالية تشمل البياض واللبخ وإعمال تطبيق الأرضيات بالكاشي والشتايكر وإعمال الموقع الخارجية.

يذكر ان الشركة سبق وانجزت مشروع اعادة أعمار وبناء مدرسة إعدادية الشورى في محافظة نينوى وهي ألان في المراحل النهائية لانجاز مشروع إعادة أعمار وبناء مدرسة الأشاوس في محافظة صلاح الدين.