دينا الشربيني تتعرض للسخرية بسبب ابنها

الصباح الجديد – وكالات:

تعرضت الفنانة دينا الشربيني لحملة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة الأولى من مسلسلها الجديد “لعبة النسيان” بسبب خطأ يتحمل مسؤوليته فريق الإخراج يتمثل بظهورها برفقة طفل يفترض أنه مولود منذ خمس ساعات بينما الطفل في المشهد لا يقل عمره عن عام، كما توقف عشاق عمرو دياب أمام اسم دينا داخل المسلسل “رقية” وهو اسم والدة عمرو دياب نفسه.

التعليقات توقفت أيضا أمام تتر المسلسل اذ تم نسب الموسيقى التصويرية لشركة “ناي” المملوكة لعمرو دياب ومن توزيع أسامة الهندي، ولفت أنظار البعض الشكر الخاص من فريق العمل للمخرج هاني خليفة الذي اعتذر عن استكمال المسلسل.

يذكر أن مسلسل “لعبة النسيان” مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته أحمد داود وانجى المقدم ومحمود قابيل. تدور أحداثه بشأن امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، تخون زوجها ثم تقتله، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.