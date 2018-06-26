نحو عراق جديد سبعون عاماً من البناء والإعمار

هشام المدفعي

اعتادت الصباح الجديد ، انطلاقاً من مبادئ أخلاقيات المهنة أن تولي اهتماماً كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجالات المعرفة والفكر والإبداع ، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خلال المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهداً على حجم العطاء الثري والانتمائية العراقية .

واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجالات متنوعة ، بهدف أن نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة الإنمائية للتجربة العراقية الجديدة .

وبناءً على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في (670) صفحة من القطع الكبير، صدر حديثاً عن مطابع دار الأديب في عمان-الأردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

الحلقة 61

الخطة الهيكلية لتطوير محافظة الأنبار

في شهر آب 2012 وقعنا عقد مشروع الخطة الهيكلية لمحافظة الانبار بالمشاركة مع شركة آيكوم البريطانية . كم كنت سعيداً ان نعمل على هذه المحافظة التي عشت فيها عدداً من السنين خلال طفولتي .

محافظة الانبار هي من اكبر المحافظات العراقية وتبلغ مساحتها نحو 132 الف كيلو متر مربع ونفوسها زهاء (1.600.000 ) نسمة . تحادد هذه المحافظة كلاً من سوريا والاردن والسعودية ولديها منافذ أقرب الى البحر في الدول المجاورة من المحافظات الشمالية . صحراء الانبار هائلة وفيها مكامن عديدة للمعادن والثروات الطبيعية وامكاناتها هائلة . حوض الفرات الذي يمتد على مسافة نحو 500 كم من الغرب الى الشرق يسكن حوله معظم سكان المحافظة . زراعات المحافظة تنتج بشكل رئيسي من حوض الفرات. صناعات الفوسفات في غرب الانبار تعتبر من الصناعات المتميزة في المنطقة ولها امكانات تطوير كبيرة . مكامن النفط والغار في الانبار يتحدث عن استغلالها العديد من الشركات العالمية .

طرق المواصلات في الانبار طويلة وصحراوية الا انها تعتبر الطرق الوحيدة التي تربط العراق بالدول المجاورة غرباً . امكانات تطوير الانبار هائلة .

كل هذه المعطيات تشكل تحديات عديدة علينا تدارسها . فرق المسح الموقعي انتشرت في المحافظة عبر حوض الفرات اولاً وجمعت ما امكن عن القرى المنتشرة في المحافظة وجمع المعلومات عن واقع الصحراء وامكاناتها والواحات الموجودة وآبار الماء المنتشرة في الصحراء . كما جمعت كل ما متوفر من معلومات عن مشاريع الماء والكهرباء والخدمات للقرى والارياف . اما المسح في المدن فقد تحدد حول جميع المعلومات عن الابنية الرئيسية الحكومية والمدارس والمستشفيات والاحياء السكنية .

قامت فرق المسح بجمع كل ما تطلب من معلومات لوضع قاعدة البيانات . ومن ناحية اخرى قامت فرق المسح المكتبي بجمع كل ما متوفر من خرائط عن المدن وتاريخها وواقعها وجمع ما موجود من معلومات لدى الجهاز المركزي للاحصاء عن مدن الانبار وواقعها وكذلك جمعت فرق المكتبي جميع ما موجود لدى وزارات الحكومة من مشاريع مستقبلية في المدن والمحافظة .

لخصنا اهداف التطوير بالعناصر ادناه:

تم بحث اتجاهات تطوير محافظة الانبار ومناقشة البدائل المقدمة وتعديل البديل الثالث وهو التطوير الشامل للمحافظة ليكون هدف التطوير بصورة عامة هو تحسين وتطوير اقتصاد المحافظة ورفع المستوى المعيشي للفرد والعائلة وبصورة خاصة التركيز الشديد على المبادئ الأساسية :

– تحسين نوعيات التعليم المهني والعلمي وهو الأساس للتطور.

– رفع كفاءة القرى الانتاجية لسد الحاجة المحلية والتصدير ، والتركيز على التصدير الى الاسواق العالمية بعد تحسين الانتاج لمطابقة المواصفات العالمية والتوظيب والتعليب وضرورة رفع تقنيات الخزن وتبادل الخبر والتجارب لزيادة مدخولات العملة الصعبة.

-تحسين وتطوير الاتصالات والمواصلات .

ان التركيز على تطوير القرى والنواحي ، والتركيز كذلك على رفع مستويات التعليم على مستوى المحافظة ، يدفع بالضرورة الى تحسين مستويات المعيشة والأداء في المدن الاخرى، لأغراض الانتاج . اطار الخطة الهيكلية للمحافظة كما مبين على الخارطة اعلاه في سنة الهدف (2033) لخصناها كما ادناه:

1. تتوفر في محافظة الأنبار جميع متطلبات تنمية المحافظة من اراضٍ زراعية وصحارى واسعة تنتشر فيها المعادن ، والأيادي العاملة ’ والمياه من نهر الفرات التاريخي العظيم ، وطرق المواصلات الرئيسية ، والعزيمة على التطوير .

2. تبلغ مساحة المحافظة (132000) كم مربع .

3. توقع ان تنمو نفوس المحافظة في سنة الهدف وتنتشر الزيادة في النفوس بموجب المشاريع التطويرية المقترحة .

4. عن طريق الجامعة العربية ، تكوين المركز العربي لبحوث ودراسات الصحراء .

5. تكوين المركز الدولي لدراسات وتطوير سواحل ونهر الفرات .

6. يتطلب انشاء 206.188 وحدة سكنية خلال هذه الفترة وتوزع على المدن المختلفة بموجب المنهاج ومديات التطوير المقترحة .

7. يتطلب انشاء 1.313مدرسة خلال هذه الفترة وتوزع على المدن المختلفة بموجب المنهاج ومديات التطوير المقترحة .

8. يتطلب انشاء 63 مستشفى خلال هذه الفترة وتوزع على المدن المختلفة بموجب المنهاج ومديات التطوير المقترحة .

9. تطوير شبكات الطرق والسكك على مستوى المحافظة كما مبين وانشاء طرق جديدة :

– بين كيلو 160 وعكاشات .

– بين كيلو 160 وحديثة ليمتد الى بيجي .

– ربط الرمادي مع بيجي .

– بين الرطبة وعكاشات والقائم .

– بين الرمادي وكربلاء

– بين النخيب وعرعر

– ربط سكة حديد عكاشات السعودية

10. توسيع المناطق الزراعية في المحافظة :

– غرب الانبار وعلى المناطق الحدودية بين الرطبة والقائم لتشمل الزراعات الديمية والمطرية للإنتاج في الزراعة وتربية الحيوانات لأغراض انتاج اللحوم وخزنها للأسواق المحلية والتصدير

– دعوة الشركات العالمية الكبرى المتخصصة للعمل في المناطق المؤشرة بالخارطة بسبب ما يتوفر فيها من مواصفات للإستثمار في الزراعة لأغراض التصدير ؛ لزيادة حجم الانتاج الزراعي وتربية و انتاج الحيوانات كالأبقار والاغنام بقطعان كبيرة وانشاء معامل اللحوم والمخازن المجمدة وتوظيبها وتقديدها.

– كذا ولكن في الاراضي الشاسعة غرب مدن حديثة وهيت .

– كذا ولكن مناطق الفلوجة والرمادي .

– كذا ولكن المنطقة حول النخيب وحتى حدود الرزازة .

– تكوين محميات طبيعية في مناطق النخيب وغرب الثرثار وشمال الأنبار وشرق كيلو 160.

11. تكثيف استكشاف واستخراج المعادن المطلوبة للصناعة وقطاع الانشاءات لإنتاج الزجاج والطابوق الناري الخ… مثلا

12. تطوير المنطقة الغربية الحدودية أي المنطقة من عنه غربا – القائم والبوكمال ، لتستوعب:

– صناعات الفوسفات ومشتقاتها

– والأسمدة لأغراض الزراعة

– وتوليد الكهرباء والطاقة الكهربائية

– صناعات الكاربوهايدرات: تشجيع انتاج الغاز والنفط للاستعمال المحلي والتصدير

13.تطويرمنطقة الرطبة لتكون مركز تبادل تجاري ومنطقة اقتصادية حرة ومركز استخراج المعادن .

14. تطوير منطقة حديثة لتكون مركزا لنشاطات البتروكيماويات والتعدين والصناعات الخفيفة ومركزاً للتبادل التجاري كما يقترح انشاء مطار لتغطية النشاطات الزراعية والصناعية لغرب الانبار.

15. تطوير المنطقة من هيت الى بحيرة الثرثار لتكون مدينة سياحية ترفيهية باستغلال شواطئ بحيرة الثرثار للأغراض الرياضية والسياحية و للأهداف الاخرى التالية :

– امكانية انشاء مدينة جديدة على البحيرة

– تكوين منطقة صناعية اقتصادية حرة

– تكوين مركز تبادل تجاري

– مركز لصناعات خفيفة

16. تطوير منطقة الرمادي فلوجة لتحتوي على:

– موقع مطار غرب الرمادي

– مراكز صناعات خفيفة كالأثاث والثلاجات والكهربائيات

– مركز تبادل تجاري رئيس

– مصفى نفط صغير

– عمليات زراعية وانتاج زراعي مختلفة

– مناطق سياحية بيئية وصحراوي

لم تكن محافظة الانبار هادئة خلال فترة قيامنا بالمشروع وكم كنا نتردد في الاشتراك بهذه المناقصة . دخلت بعض الكتل السياسية ومعها رجال الدين في قيادة الكتل السياسية الدينية ، في اعتصام سياسي مطالبة بحقوق سياسية , لم تتأثر اعمالنا خلال فترة الاعتصام . للاتصال مع مدير التخطيط العمراني في الانبار لبحث شؤون المشروع ومتطلباته و كان على هشام عايد زيارته فجرا الى مقر سكنه في الفلوجة .

استمرت اعمالنا بدون ان تتأثر بالأحداث السياسية ولكن في منتصف سنة 2014 ، وكنا على وشك اكمال المشروع ، قام الجيش العراقي بالهجوم في محافظة الانبار على عدد من المحاور للتخلص من الاعتصامات والمعتصمين . كان هشام عايد مشغولاً جدا في انجاز المشروع ، ثم اصدر رئيس الوزراء امرا بإيقاف جميع المشاريع في محافظة الانبار واعطاء موظفي الانبار اجازات غير اعتيادية ان تركوا مقرات عملهم .

تدارسنا في دار العمارة مع شركائنا في لندن والتخطيط العمراني موقفنا من إيقاف عملنا بسبب الظروف وقررنا ان نستمر لإكمال المشروع مهما كانت ظروف العمل . وتسابق هشام عايد مع الزمن لتحقيق زيارة وجولة كاملة لمحافظة الانبار للتحقق من عدد من الامور في غرب المحافظة والتقاط بعض الصور بغية انجاز التقرير النهائي للمشروع .

وبعد انجازنا مسودة الخطة النهائية لتطوير المحافظة ، عرضت على مسؤولي التخطيط العمراني واقرت بعد عدد من التعديلات . هيأنا بعد ذلك الترتيبات المطلوبة لعقد ندوة يجتمع فيها جميع الاطراف لإقرار المشروع . اتضح لنا ان ممثلي محافظة الانبار بسبب الاجازات التي منحها لهم رئيس الوزراء لا يتواجدون بل ان كلاً منهم في مدينة خارج الانبار واحدهم في الولايات المتحدة صحبة زوجته حيث تعمل هناك . عمل هشام عايد كثيرا على الاتصال مع هؤلاء الاعضاء وتم الاتفاق على حضورهم الى اربيل . عقد الاجتماع في اربيل وحضر من مختلف المناطق اعضاء المؤتمر وكذلك حضر ممثلو شركائنا من لندن . بحث المشروع وبعد نقاشات وحوارات تم اقرار جميع الاعمال والموافقة على طبع الشكل النهائي من المشروع . اصدر وزير البلديات رسالة يأمر بموجبها مدير التخطيط العمراني في الانبار ان يعتمد مقترحات الدراسة لتكون خطط تطوير المحافظة مستقبلا .

الخطة الهيكلية لتطوير محافظة كربلاء

هيأنا كثيرا من التحضيرات ، لتقديم عرض جيد لمشروع الخطة الهيكلية لمحافظة كربلاء من قبلنا وشركائنا Aecom البريطانيين . كانت المناقشة تفصيلية بين الاستشاريين ولذا حاولنا مع الاستاذ علي نوري ضغط كلف تنفيذ هذه الدراسة للحد الادنى . احيلت مناقصة المشروع على مكتبنا وباشرنا بالعمل في 26/1/2011 لإنجاز المشروع خلال فترة (14) شهراً وهي مدة العقد المحددة . كلفت الاستاذ علي ان يكون هو مدير المشروع لاعتقادي إذ الشخص الافضل لهذه المهمة ولمعرفته الواسعة بتأريخ المحافظة ومكوناتها.

كربلاء مدينة دينية سياحية تحتوي على مراقد رئيسية وتكون مع محافظات النجف والحلة مركز ثقل في المجتمعات الحضرية في الفرات الاوسط من العراق. ولذا فان التطور في اي من هذه المحافظات يؤثر كثيرا على المحافظات الاخرى .

عقدنا الاجتماع الاول في المحافظة مع معاون المحافظ ومدراء جميع الدوائر القطاعية في المحافظة . وبعد ان افتتحت الندوة بكلمة قصيرة لتقديم انفسنا كاستشاريين وشرح المهام المناطة بنا وطلب التعاون من كل الاطراف ، قدمت الاستاذ علي مدير المشروع لشرح مفاهيم المشروع وسعة الاعمال المطلوب تحقيقها لصالح المحافظة . لم يتصور معاون المحافظ سعة العمل بهذا المقدار ورجا لنا الموفقية ، الا ان معظم مدراء الدوائر القطاعية لم يكن يحمل فكرة عن ما هيه الخطط الهيكلية ونطاق عملها .

بدأت اعمال المسوح والدراسات الحقلية في ضوء المتطلبات التي جاءت مماثلة لمتطلبات عمل المشاريع السابقة . لم اتدخل في عمل هذا المشروع كثيرا لثقتي بعلي ولكن كنت دائما اتابع مسيرات الفرق العاملة في مختلف المواقع . وان تخللت اعمالنا انقطاعات عديدة بسبب ازدياد الزيارات الدينية وشبه توقف الاعمال و قطع الطرق في بغداد ، الا اننا التزمنا بمناهج العمل . اما الدراسات وجمع المعلومات المكتبية فكانت تسير بنفس الروحية كون مهندسينا اصبح لديهم من الخبرة ما يمكنهم من الوصول الى المعلومة بدون صعوبة .

خلال اشهر العمل وبموجب المنهاج عقدت العديد من الندوات والاجتماعات الدراسية والاستشارية في كربلاء واربيل مع شركائنا وقدمنا التقارير المطلوبة عن قاعدة البيانات وتحليلها وبدائل الخطة الهيكلية لتطوير المحافظة وتم الاتفاق على مسودة الخطة الهيكلية في ضوء ما لدينا في دار العمارة من آراء تطويرية للمحافظة وما لدى شركائنا البريطانيين من آراء تطويرية مستقبلية .

معظم الوفود التي حضرت من محافظة كربلاء للاجتماعات الاستشارية في ايطاليا من مستشارين او اعضاء مجلس المحافظة ، كانت متفهمة ومتجاوبة في تصرفاتها العامة في ايطاليا ، الا ان الإحراج الذي لاقيناه هو في نوعية اللحوم المقدمة في المطاعم …. هي حلال ام لا … وهل يجوز ان نرتاد المطاعم التي لا تلتفت الى هذه النقطة ؟ كم شعرت بالأحراج عندما اختار الوجبة التي اريد من اللحوم الحلال في المطاعم الراقية و زملائي يعتقدون ونحن في ايطاليا ، ان المطعم غير اسلامي …

كانت تصلنا اخبار معاناة الاستاذ علي نوري عند مصاحبته للوفود في ايطاليا من ردود فعل بعض الزملاء الذين قد يتطرفون في مسألة العقيدة ولكن علينا اداء الواجب وتحمل ردود الفعل هذه .

اكملنا الدراسات والتوصيات حول الخطة الهيكلية واقرت من الجهات المسوؤلة لتصبح منهاج عمل لدوائر التخطيط العمراني في المحافظة .انهى باختصار التوجيهات التي اعتمدناها في الخطة للمحاور الاقتصادية الرئيسية :

تنمية السياحة والزيارات الدينية

– تطوير البنية التحتية التي تخدم الزيارات الدينية .

– تنمية الزيارات الدينية الدولية مع التركيز على تنويع بلدان المنشأ .

– تطوير السياحة الترفيهية ويشمل التقاطع بين السياحة الدينية والسياحة الترفيهية .

– محاولة اطالة فترة الاقامة وزيادة الانفاق .

– تنمية انواع السياحات الاخرى ( التأريخية ، التراثية ، الصحراوية ) .

المبادئ الرئيسية لتنمية القطاع الزراعي

– ضمان قاعدة زراعية مستدامه من خلال تطبيق احدى التقنيات التي تقنن المياه والبيئة .

– زيادة الانتاجية في مختلف القطاعات الزراعية الى المعدل الوطني ، وتحسين نوعية الحاصل .

– الحفاظ على الاراضي الزراعية القائمة واستصلاح الاراضي الجديدة لغرض الاستخدام .

– تشجيع القطاعات المساهمة في تحقيق الامن الغذائي والوطني .

– تطوير الانتاج ذي القيمة العالية واختيارها لغرض التصدير المحلي والدولي.

– تطوير الصناعات الزراعية بالترابط مع القطاع الصناعي .

– تشكيل العمالة الزراعية قرب التجمعات السكانية ومناطق النمو السكاني .

الاسس التخطيطية لتنمية قطاع الصناعة

– اعادة استثمار المنشآت الصناعية ودعم النشاط الصناعي .

– توسيع النشاط الصناعي لدعم الاحتياجات المحلية والاقليمية .

– تطوير الصناعات الزراعية .

– تطوير انتقائي للقطاعات الصناعية ذات القيمة العالية الجديدة مع نمو امكانات التصدير.

– انشاء مناطق جديدة للتوسع الصناعي .

– تطوير السياحية بالتعاون مع القطاع السياحي .

المبادئ التخطيطية لتطوير قطاع النقل

– تحسين شبكة الطرق لتسهيل السياحة الدينية ولتمكين جوانب اخرى من اقتصاد المحافظة للتطور والتنمية.

– تعزيز وتيسير وسائل نقل بديلة عن السيارات الخاصة خصوصا اثناء مواسم لزيارات الدينية .

– توفير فصل فعال بين المرور العابر والمحلي .

– تحقيق التكامل بين مطار الفرات الاوسط الدولي ( HEIA ) واشكال البنى التحتية القائمة والمقترحة للنقل.

– تحسين التواصل والترابط بين المستوطنات وسهولة الوصول بين المناطق الريفية والاسواق والخدمات الحضرية .

– ضمان تصميم وتنفيذ وادارة كل البنى التنموية الجديدة والمقترحة للنقل لرفع مستوى الاداء والسلامة.