  • الأربعاء , 1 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • ممرضة تقطع يومياً عشرات الكيلومترات لتصل الى مستشفى اليرموك

ممرضة تقطع يومياً عشرات الكيلومترات لتصل الى مستشفى اليرموك

منوعات
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بالدراجة الهوائية

لم يثنيها حظر التجول وتقطع وسائل النقل من تلبية نداء الواجب الوطني الذي تكفلت بهِ الملاكات الطبية والصحية في مواجهة فايروس كورونا.

الممرضة الفنية شيرين نعيم قالت :  إنها تقطع يومياً عبر الدراجة الهوائية عشرات الكيلومترات من محل سكناها في منطقة الشعب بحانب الرصافة، أقصى مناطق شرقي بغداد إلى مكان عملها في مستشفى اليرموك التعليمي في الجانب الجنوبي من منطقة الكرخ بالعاصمة.

واضافت الممرضة، إنها وبعد فرض حظر التجوال وتقطع وسائل النقل كان الخيار أن استقل درجتي الهوائية في ساعة مبكرة من فجر كل يوم لأطوي الأزقة الضيقة والطرقات الرئيسة في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد حتى اصل في الوقت المحدد من بدء عملي بالمستشفى وسط تشجيع من الأهل والزملاء في العمل.

وأشارت نعيم إلى أنها تعرضت لكدمات وجروح في الوجه والأطراف بسبب تعثرها خلال قيادة الدراجة الهوائية في أثناء رحلة المسير من البيت للعمل وبالعكس ولكن حب العمل يدفعها للإصرار على استعمال الدراجة الهوائية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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